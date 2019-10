Kooperation Migros und Zur Rose: Zur Rose und die Migros eröffnen die erste Shop-in-Shop-Apotheke in der Romandie EQS Group-News: Zur Rose Group AG / Schlagwort(e): Sonstiges Kooperation Migros und Zur Rose: Zur Rose und die Migros eröffnen die erste Shop-in-Shop-Apotheke in der Romandie 29.10.2019 / 07:00 --------------------------------------------------------------------------- Frauenfeld und Zürich, 29. Oktober 2019 Medienmitteilung Kooperation Migros und Zur Rose Zur Rose und die Migros eröffnen die erste Shop-in-Shop-Apotheke in der Romandie Zur Rose und die Migros rollen das Shop-in-Shop-Konzept mit einem Fokus auf die Westschweiz weiter aus. Der Markteintritt in der Romandie erfolgt mit einer ersten Shop-in-Shop-Apotheke im Migros-Supermarkt Crissier in der Waadt. Weitere Standorte sind in Planung. Nach der erfolgreichen Pilotphase mit aktuell drei Shop-in-Shop-Apotheken in Migros-Filialen der Städte Bern, Basel und Zürich, haben Zur Rose und die Migros den Roll-out des Konzepts für die Romandie beschlossen. Ende Februar 2020 eröffnet im Migros-Supermarkt in Crissier (VD) die erste Shop-in-Shop-Apotheke der Westschweiz. Auch die Shop-in-Shop-Apotheke in Crissier wird unter der Marke Zur Rose betrieben. Kundinnen und Kunden profitieren von einer kompetenten Fachberatung sowie von attraktiven Dauertiefpreisen wie sie Zur Rose im Versand anbietet: Rezeptpflichtige Medikamente sind durchschnittlich 12 Prozent, nicht rezeptpflichtige Medikamente und Gesundheitsprodukte bis zu 40 Prozent günstiger als in anderen Apotheken. Der Einkauf des täglichen Bedarfs in der Migros lässt sich so bequem mit dem Bezug von Apothekenartikeln verbinden, wobei kanalübergreifendes Einkaufen ebenfalls möglich ist: Produkte können online bestellt, in der Apotheke abgeholt oder nach Hause geliefert werden. Wie in den anderen Shop-in-Shop-Apotheken können die Kundinnen und Kunden für ihre Bezüge auch in der Shop-in-Shop-Apotheke von Crissier Cumulus-Punkte sammeln. Bilder Unter folgendem Link finden Sie Bilder der Shop-in-Shop-Apotheken in druckfähiger Qualität, die für die Medienberichterstattung verwendet werden können: www.zurrosegroup.com/websites/zurrosegroup/German/201010/medienmitteilung.html?newsID=1634399 Kontakt Zur Rose Pascale Ineichen, Mediensprecherin Direktwahl +41 52 724 08 18 | E-Mail: media@zurrose.com Migros Cristina Maurer, Mediensprecherin MGB Direktwahl +41 58 570 3811 | E-Mail: Cristina.maurerfrank@mgb.ch Zur Rose Suisse AG Zur Rose Suisse AG, eine Tochtergesellschaft der Zur Rose Group AG, ist eine der führenden Versandapotheken und Ärztegrossistinnen in der Schweiz. Mit ihrem Geschäftsmodell bietet sie eine qualitativ hochwertige, sichere und kostengünstige pharmazeutische Versorgung und leistet damit einen Beitrag zur Senkung der Kosten im Gesundheitswesen. Sie zeichnet sich zudem aus durch die stetige Weiterentwicklung digitaler Services im Bereich Arzneimittelmanagement und treibt die Positionierung als umfassende, integrierte Gesundheitsplattform aktiv voran. Das Schaffen von Mehrwerten und eine ausgeprägte Patientenorientierung machen das Unternehmen zu einem wichtigen strategischen Partner für Leistungserbringer, Kostenträger und Industrie. Weitere Informationen unter zurrose.ch und zurrosegroup.com. Migros Die Migros-Gruppe ist mit einem Umsatz von 28.5 Milliarden Franken (2018) das grösste Detailhandelsunternehmen und mit über 106 000 Mitarbeitenden die grösste private Arbeitgeberin der Schweiz. Eigentümer der Migros sind über 2 Millionen Genossenschafter, die in zehn regionalen Genossenschaften organisiert sind. Diese betreiben das Kerngeschäft der Migros, den Detailhandel. Zur Migros gehören zudem 32 Industriebetriebe, diverse Handels-, Reise- und Logistikunternehmen sowie die Migros Bank. Die Migros engagiert sich aus Überzeugung und freiwillig für soziale und kulturelle Belange. Ihr oberstes Ziel ist die Verbesserung der Lebensqualität ihrer Kundinnen und Kunden. --------------------------------------------------------------------------- Ende der Medienmitteilung --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Zur Rose Group AG Walzmühlestrasse 60 8500 Frauenfeld Schweiz Telefon: +41 52 724 08 14 Internet: www.zurrosegroup.com ISIN: CH0042615283 Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 896907 Ende der Mitteilung EQS Group News-Service --------------------------------------------------------------------------- 896907 29.10.2019 ISIN CH0042615283 AXC0043 2019-10-29/07:01