VW will Mitte kommenden Jahrzehnts selbstfahrende Autos "in großem Maßstab" in die kommerzielle Nutzung bringen. Dafür bündelt der Konzern die Aktivitäten in der neuen Tochterfirma Volkswagen Autonomy. Am Mittwoch könnte VW mit den Q3-Zahlen neue Impulse liefern.Volkswagen Autonomy soll auch die Zusammenarbeit mit Fords Roboterwagen-Firma Argo AI fortführen und in den kommenden Jahren Ableger im Silicon Valley und China aufbauen.Der neue Zeithorizont ist ein weiterer Beleg dafür, dass es deutlich ...

