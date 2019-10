Die deutsche Autoindustrie hat derzeit keinen leichten Stand, obwohl sie zu den wichtigsten Bereichen der Wirtschaft gehört. So belasten beispielsweise seit 2015 die Folgen der Dieselabgasmanipulationen, die zunehmenden Zölle, der Konzernumbau in Richtung E-Autos, aber auch die mittlerweile schwächelnde Konjunktur. Die Daimler (WKN: 710000)-Aktie ist deshalb seit dem Hoch 2015 bereits über 44 % gefallen (24.10.2019). Was alles nach dem dritten Quartal 2019 nun gegen Daimler spricht und welche Faktoren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...