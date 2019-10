Die Aktien von 1&1 Drillisch (WKN: 554550) und United Internet (WKN: 508903) haben zum Ende dieser Woche einen rabenschwarzen Tag erwischt. Mit beiden Internet- und Telekommunikationsanbietern ging es an diesem Tag deutlich zweistellig bergab. Bis gegen Mittag notierten die jeweiligen Papiere rund 20 % im Minus, was wirklich bemerkenswert ist. Der Grund für diese schwächere Entwicklung? Eine Gewinnwarnung im Zusammenhang mit einem Urteil und einer Klage gegen einen weiteren Wettbewerber, was möglicherweise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...