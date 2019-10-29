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WKN: A2N41D  ISIN: CA1013981057 Ticker-Symbol: 8BV 
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28.10.19
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PRIMO NUTRACEUTICALS INC 5-Tage-Chart
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ASHFORD HOSPITALITY TRUST
ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC Chart 1 Jahr
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ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC2,440+1,67 %
CAMBER ENERGY INC0,113+391,30 %
CORINDUS VASCULAR ROBOTICS INC3,880+1,04 %
MEDIA CENTRAL CORPORATION INC0,031+41,86 %
MEDIDATA SOLUTIONS INC82,50+0,61 %
NANOMETRICS INC32,400+2,53 %
PRIMO NUTRACEUTICALS INC0,026+18,18 %