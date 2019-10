FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 29.10.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 29.10.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

XFRA US6300771051 NANOMETRICS INC.

2M9 XFRA US58471A1051 MEDIDATA SOLUTIONS DL-,01

AHD XFRA US0441031095 ASHFORD HOSPITALITY TRUST

CR3 XFRA US2187301096 CORIN.VASC.ROBOT.DL-,0001

XFRA CA1013981057 BOUGAINVILLE VENT.

58L4 XFRA US13200M4096 CAMBER ENERGY INC. DL-,01

09D XFRA US45827N1054 INTELLAEQUITY INC.