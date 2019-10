Der US-Industriekonzern Crane Co. (ISIN: US2243991054, NYSE: CR) wird am 9. Dezember eine Quartalsdividende von 39 US-Cents für das vierte Quartal an die Aktionäre bezahlen. Record day ist der 29. November 2019. Damit erhalten die Aktionäre auf das Jahr hochgerechnet 1,56 US-Dollar. Die aktuelle Dividendenrendite liegt beim derzeitigen Börsenkurs von 84,27 US-Dollar bei 1,85 Prozent (Stand: 28. Oktober 2019). Im ...

