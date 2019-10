Meggen/Burgdorf (ots) - Beim Bund wurde im September von einer Einzelperson eine Petition mit 7 Anträgen zur Gratisförderung von Solar- und E-Autos eingereicht. Der Einsender bitte Bundesrat und Parlament Massnahmen zu ergreifen, dass Bund, Kantone und Gemeinden bei der Beschaffung von Pkw primär Solar- und E-Autos kaufen. Zudem sollen die Behörden mindesten 500 bis 1000 Solarautos von Sono Motors GmbH bestellen. Das Auto ist preiswert (25'500 Euro inkl. 19% MwSt und mit Batterie für 255 km), ausgereift und wird in den SAAB-Werken produziert. Die integrierten 7 m2 Solarzellen liefern täglich Gratisstrom für 34 km.Auch wird beantragt, dass umweltfreundliche Stromspeicher wie u.a. Vanadium-Redox-Batterien für Autos und Gebäude zu fördern sind.Für die E-Autos soll auf internationaler Ebene eine einheitliche Montageplattform für den schellen Ein- und Ausbau von Range-Extender entwickelt werden, um diese für die meisten E-Autos vorzuschreiben. E-Autos sollten nicht unnötig viel Gewicht und Ressourcen herumschleppen.Weiter verlangt die Petition, dass in der Schweiz keine Gas-Autos mehr zugelassen werden und auf die Förderung der Entwicklung von Wasserstoff für Pkw verzichtet wird.Andere Umweltmassnahmen kosten, wie Frau BR Sommaruga eben feststellte, doch dieses Geld ist besser investiert als in Balsamico, Techno, Tattoos, Piercings und Pomade...Die weiteren Anträge des Einsenders findet man auf dessen Webpage www.spasshalten.ch mit dem gesamten Text der Petition.Kontakt:Meinrad FlüelerMühleweg 66045 Meggen / LU079 19 152 19exuperantius@bluewin.chwww.spasshalten.chOriginal-Content von: Meinrad Flüeler / www.spasshalten.ch, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100057351/100834928