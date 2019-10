Das Forschungstrio muss einen schweren Rückschlag hinnehmen: Das klinische Entwicklungsprogramm von MOR106 zur Behandlung von atopischer Dermatitis wird beendet. Die gemeinsame Entscheidung aller drei beteiligten Parteien, Galapagos, MorphoSys und Novartis, folge einer nutzenbasierten Zwischenanalyse (interim analysis for futility), die in der Phase 2-Studie IGUANA durchgeführt wurde, heißt es in der Pressemitteilung.Demnach ergab die Analyse eine geringe Wahrscheinlichkeit, dass die Studie den ...

