Letztes Jahr stieg die Anzahl der deutschen Aktionäre das dritte Jahr in Folge. Eine grandiose Nachricht. Zumindest dann, wenn die neuen Aktionäre mit den damit verbundenen Risiken richtig umgehen. All diejenigen, die sich fürs passive Investieren entschieden haben - beispielsweise über ETFs, also börsengehandelte Investmentfonds - setzen sich dabei glücklicherweise nur einem einzigen Risiko aus. Leider lässt sich dieses nur sehr schwer eliminieren - auch wenn es in der Theorie einfach erscheint. ...

