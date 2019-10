Die Partnerschaft der beiden Unternehmen soll Netzwerkerkennung und Response-Funktionalität durch den Einsatz von leistungsstarker Hardware und Software signifikant verbessern und zweckgebundene, proprietäre Lösungen ersetzen.

MantisNet, ein führender Anbieter von Network-Intelligence-Softwarelösungen, kündigt heute eine Partnerschaft mit STORDIS an, dem europaweit führenden Anbieter von Open-Networking-Lösungen und P4-programmierbaren Switchen. Das Ziel der Zusammenarbeit sind innovative Anwendungen, wie unter anderem Packet Broker, Firewalls und Load Balancer, die ohne einen notwendigen Einsatz proprietärer Hardware mit vordefinierten Funktionen auskommen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20191029005081/de/

Das erste Ergebnis der Zusammenarbeit ist eine programmierbare Software zur Netzwerküberwachung, die MantisNets Software "Reconfigurable Frame Processor (RFP)" in STORDIS' innovative "Advanced Programmable Switches (APS)" integriert, die die Barefoot Switch ASICs und die Programmiersprache P4 unterstützen. Diese Kombination verbessert die Software-gesteuerte Überwachung und Anpassung der Datenmenge, die Netzwerkentwicklung, Anwendungsüberprüfung, Streaming-Analyse und Sicherheitsanwendungen signifikant.

RFP von MantisNet ist eine P4-basierte Software, die die Datenebene überwacht und kontrolliert und es den Kunden ermöglicht, die Datenmenge zu analysieren, zu filtern und nach Bedarf umzuleiten (Load Balancing). Es ermöglicht In-band Network Telemetrie und Out-of-Band Network Telemetry für alle Protokolle, in Echtzeit und mit maximaler Leitungsgeschwindigkeit (von 1GbE bis 100GbE). Darüber hinaus optimiert RFP die erzeugten Metadaten bzw. den Datenfluss, um eine effiziente Einbindung in existierende SIEM oder Leistungssüberwachungssysteme, sowie neuere Formen des AI-Streamings und ML-basierte analytische Arbeitsabläufe zu realisieren.

Die STORDIS APS sind auf dem Markt die einzigen Netzwerk-Switches mit der Auszeichnung OCP Accepted, die auf Barefoots P4-programmierbaren Switch ASIC basieren und MantisNets RFP unterstützen. Der Chipsatz ermöglicht es dem Anwender, die Datenebene zu definieren, und somit eine P4-gesteuerte, programmierbare, protokollunabhängige Switcharchitektur (PISA) zu entwickeln. Die APS unterstützen außerdem 1588v2 Time Stamping, Geschwindigkeiten von 1GbE bis 100GbE und zahlreiche Managementoptionen, um ein Maximum an Funktionalität zu erreichen. Die technischen Daten und die Baupläne der APS sind in der OCP Contributions Database öffentlich zugänglich.

"Der nächste logische Schritt ist das Öffnen und die Disaggregation proprietärer Anwendungen für kritische Netzwerksteuerungen, Funktionen und netzwerkspezifische Punktlösungen. In diesem Sinn ermöglichen MantisNet and STORDIS eine neue Nutzbarkeit und Flexibilität der Datenebene, die eine neue Art von Softwareanwendungen ermöglicht: protokoll-basiertes, zustandsorientiertes Filtern, Parsing, Load Balancing und eine moderne Datenverarbeitung," sagt Alexander Jeffries, Geschäftsführer von STORDIS.

Peter Dougherty, Geschäftsführer von MantisNet fügt hinzu: "Das Umsetzen dieser Netzwerküberwachung und Response-Funktionen bei diesen Geschwindigkeiten und der Verarbeitungsmenge war bisher nur in speziell angefertigten Lösungen möglich (Packet Broker, Fire-walls, Load Balancer, IDP/IPS und NTA-Anwendungen), die auf sehr teurer, spezieller Hardware und kundenspezifischer Software basieren. Kunden können die MantisNet-Software auf den STORDIS APS nutzen, um eine Vielzahl von Anwendungen auf Datenebene zu integrieren und somit die gleichen Software- bzw. SDN-basierten Funktionen auf aktueller und zukünftiger Netzwerkhardware verwenden."

MantisNet und STORDIS nutzen ihre Zusammenarbeit um neuartige SDN-Lösungen zu entwickeln, die innerhalb jedes Netzwerks agieren können, mit jedem Protokoll, bei jeder Geschwindigkeit, in jeder Größenordnung. Das ermöglicht eine hohe Investitionssicherheit sowohl herkömmlicher, kommerzieller Netzwerke, als auch industrieller Steuerungssysteme. Für die Kunden beider Firmen soll dieser zukunftsorientierte Zusammenschluss die Grundlage für die nächste Generation programmierbarer Netzwerkinfrastruktur schaffen.

Anfragen zu dieser Technologielösung können an beide Unternehmen über die jeweilige Website gerichtet werden stordis.com and mantisnet.com.

Über STORDIS

STORDIS ist der Experte für Open Networking und auf kundenspezifische Netzwerklösungen spezialisiert. Das Unternehmen bietet neben einer umfangreichen Produktauswahl auch Beratung, Installationsservice, professionellen Support und Softwareentwicklung an. Um das bestehende Hardware-Portfolio am Markt zu ergänzen, hat STORDIS eine eigene Switch-Serie entwickelt die STORDIS Advanced Programmable Switches (APS), die durch den Einsatz leistungsstarker Hardware das volle Potential des P4-programmierbaren Chipsatzes ausschöpfen. Außerdem ist STORDIS unter anderem aktives Mitglied der ONF (Open Network Foundation), des OCP (Open Compute Project), des P4 Language Consortium und der Open Source Business Alliance, und an Open Source-Projekten wie ONOS und Trellis beteiligt, um den Fortschritt der Open-Networking-Technologie zu fördern.

Über MantisNet

MantisNet entwickelt Cloud-basierte Netzwerklösungen, die die größtmögliche Menge an Echtzeitinformationen aus einem Datendurchsatz entnehmen. MantisNets Lösungen ermöglichen End-to-end Visibility, Steuerung der Datenebene, Netzwerküberwachung, Protokollanalysen (L2 bis L7) und die Behebung von Fehlern, Bedrohungen und schädlichen Aktivitäten in Echtzeit. Verglichen mit traditionellen Packet Brokern, Firewalls und Managementlösungen können Unternehmen die Datenströme damit besser überwachen und steuern.

Contacts:

Peter Dougherty Geschäftsführer von MantisNet

Standort: Reston, USA

E-Mail: media@mantisnet.com

Telefon: +1 202-505-2974

Website: https://www.mantisnet.com/

Alexander Jeffries Geschäftsführer von STORDIS

Standort: Stuttgart, Germany

E-Mail: press@stordis.com

Telefon: +49 711 34 21 58 0

Website: http://www.stordis.com/