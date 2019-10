Revu 2019 legt den Schwerpunkt auf Effizienz und Leistung und zwar mit schnellerem Rendering, erweiterten Messfunktionen und einem leistungsstarken Konfigurationstool.

PASADENA, Calif., Oct. 29, 2019., führender Entwickler innovativer Softwarelösungen für die Baubranche, kündigt die neueste Version von Revu an, der Lösung für effizientere Projekte und Zusammenarbeit. Revu 2019 umfasst Funktionen und Tools, die speziell auf die Produktivitätssteigerung, die Verbesserung der Messungsgenauigkeit und die unternehmensübergreifende Softwarebereitstellungen ausgelegt sind.



"Der Existenzgrund von Bluebeam besteht darin, die hart arbeitenden Menschen dabei zu unterstützen unsere Welt zu planen und zu bauen, und zwar mit den digitalen Lösungen, die sie brauchen, um heute etwas bei ihrer Arbeit zu verändern", so Bluebeam CEO Jon Elliott. "Bei der Entwicklung von Revu 2019 haben wir uns darauf konzentriert, die Performance für alle Projektbeteiligten mit Funktionen zu verbessern, die sich direkt auf Geschwindigkeit, Genauigkeit und Standardisierung konzentrieren. Wir sind überzeugt, dass Innovation viele Gesichter hat - darunter auch Technologie, die Ihre Effizienz steigert, Ihre Genauigkeit verbessert und Ihnen die Arbeit erleichtert."

Mit über 1,6 Millionen Benutzern ist Revu die branchenführende Lösung für Projekteffizienz und Zusammenarbeit für alle Fachleute in der Baubranche weltweit. Die cloudbasierten, kollaborativen Arbeitsabläufe in Revu halten Teams während der gesamten Planung auf demselben Stand, unterstützen die Projektentwicklung in der Bauphase und bewahren wichtige Projektdaten bis zur Übergabe und darüber hinaus, sodass kritische Schritte jederzeit nachverfolgt werden können.

6-mal schneller schwenken und zoomen

Revu 2019 bietet mehr Leistung sowie schnelleres Schwenken und Zoomen für komplexe Linienführung dank einer neuen Render-Engine mit Hardware-Beschleunigung. Verbesserte Render-Geschwindigkeit, schnelleres Aktualisieren und kürzere Ladezeiten beim Öffnen ermöglichen Benutzern das Schwenken und Zoomen in Dokumenten mit wesentlich reduzierter Latenz. Revu 2019 liefert messbare Verbesserungen bei der Geschwindigkeit, was wertvolle Zeit einspart, unabhängig von der Größe der Projektdokumente.

Bessere Angebote erstellen

Präzise Mengenermittlungen und Kostenvoranschläge sind essenziell zum Erstellen wettbewerbsfähiger Angebote: Revu 2019 umfasst Funktionen, die die Fertigstellung beschleunigen, Risiken reduzieren und kostspielige Fehler ab Prozessbeginn minimieren, darunter eine eine automatische Aufforderung zur Festlegung des Maßstabs und die Möglichkeit, unabhängige Einheiten für verschiedene Messungsarten einzurichten.

Standardisierung leicht gemacht

Der neue Konfigurations-Editor in Revu 2019 vereinfacht den Bereitstellungsprozess team- und organisationsübergreifend, sodass Ihre Projekte standardisiert und vereinheitlicht werden können. Dieses neue, benutzerfreundliche und ressourcensparende Tool ermöglicht es IT-Administratoren die Art und Weise, wie Revu im Unternehmen bereitgestellt wird, einschließlich von Einstellungen, Funktionen und Plugins, zu konfigurieren.

Bluebeam Revu 2019 ist ab sofort als Standard-, CAD- und eXtreme-Version durch unseren Direktvertrieb und über unser internationales Händlernetz erhältlich.

Bluebeam, Inc.

Über 1,6 Millionen Benutzer in mehr als 130 Ländern verlassen sich auf die intelligenten und intuitiven Bearbeitungs- und Zusammenarbeitslösungen von Bluebeam. Sie verändern wie Bauexperten ihre Projekte digital managen und an ihnen zusammenarbeiten. Nach seiner Gründung in Pasadena, Kalifornien, konnte Bluebeam rasch auf weitere US-Niederlassungen in Kalifornien, Illinois, Texas und New Hampshire wachsen und Büros im Vereinigten Königreich, Deutschland, Dänemark und Schweden eröffnen. Bluebeam ist Teil der Nemetschek Group . Laden Sie sich eine 30-tägige Testversion von Bluebeam Revu auf unserer Website herunter.

Contact: Alicia Mittelbach amittelbach@bluebeam.com +1 866 496 2140