IRW-PRESS: Experion Holdings Ltd.: Der Chefzüchter der preisgekrönten Citizen Stash-Marke von Experion ist in der Kategorie Top Master Grower für die 2019 Cannabis Awards nominiert

VANCOUVER, BC, 28. Oktober 2019. Experion Holdings Ltd. (TSXV: EXP) (OTCQB: EXPFF) (FRANKFURT: MB31), ehemals Viridium Pacific Group Ltd., ist stolz, bekannt zu geben, dass der Chefzüchter seiner hundertprozentigen Tochtergesellschaft Experion Biotechnologies Inc. (Experion oder das Unternehmen), der die preisgekrönte Cannabissorte Lemon Zkittle für Genusszwecke der Marke Citizen Stash von Experion entwickelt hat, in der Kategorie Top Master Grower für die 2019 Cannabis Awards nominiert wurde.

Liam McKenzie, der Meisterzüchter von Experion, hat sich neben den Chefzüchtern der Branchenriesen Aurora Cannabis, Broken Coast Cannabis Ltd, Zennabis Global Inc und 7Acres für die Kategorie Top Master Grower qualifiziert. In der Pressemeldung, in der die Auszeichnungen angekündigt wurden, wurde Top Master Grower folgendermaßen beschrieben: Diese Personen sind das Rückgrat der Branche und tun sich in allen Phasen des Anbauprozesses hervor. Sie setzen sich durch hervorragende Führungskompetenzen, ein Engagement für Qualitätsprodukte und eine Leidenschaft für die Branche ab.

Wir fühlen uns sehr geehrt und sind stolz auf Liams Nominierung, meinte Chief Executive Officer Herr Jay Garnett. Liam verfügt über umfangreiche Erfahrung, aber er besticht vor allem durch seinen Stolz und seine Leidenschaft. Er besitzt jahrelange Erfahrung im Cannabisanbau, der Cannabisvermehrung und dem Anlagendesign im Rahmen der MMAR und ACMPR und er macht von dieser als Schlüsselmitglied des Teams von Experion Gebrauch. Liams Nominierung war wohlverdient, aber seine Position unter den 5 führenden Züchtern in Kanada war kein Geheimnis für das Team von Experion, da wir uns seiner tiefgehenden Fähigkeiten sehr wohl bewusst sind. Liams Expertise in seiner Funktion steht im Einklang mit der Kultur von Experion, mit der wir ein Höchstmaß an Compliance anstreben und einhalten. Dies ist insbesondere in Citizen Stash, unserer Marke für Cannabis als Genussmittel, ersichtlich.

Die preisgekrönte Cannabissorte Lemon Zkittle von Citizen Stash ist derzeit über provinzielle oder private lizenzierte Einzelhändler in British Columbia und Saskatchewan erhältlich. Der Erfolg von Citizen Stash auf diesen Märkten hat den Weg für mehrere andere geebnet, nachdem die Resonanz der Verbraucher auf Lemon Zkittle so positiv ist, dass die Lieferungen oft innerhalb von Stunden ausverkauft sind.

Diese Nominierung unterstreicht die entscheidende Rolle, die Compliance und Aufsichtsführung beim Aufbau eines großartigen Unternehmens mit vertrauenswürdigen Marken spielen, auf die alle Beteiligten stolz sein können. Wir freuen uns ungemein, dass Liam und Experion unter die Branchenführer im kanadischen Cannabismarkt gereiht werden.

Die Sieger in insgesamt 32 Kategorien werden auf einer Abendveranstaltung der CCA, die am 8. November 2019 im Fairmont Royal York Hotel in der Innenstadt von Toronto stattfindet, bekannt gegeben werden. Die Ankündigung können Sie unter folgendem Link abrufen:

https://www.globenewswire.com/news-release/2019/10/22/1933084/0/en/C annabis-After-1-0-Top-People-of-the-Year-Announced-for-2019-Canadian -Cannabis-Awards.html

Über Citizen Stash

Our Stash - Cannabis That Unites Us All

My Stash, your Stash, our Stash,

https://citizenstash.com/

Schöne Zeiten mit anderen verbringen - das hat unbestreitbar große Bedeutung. Gute Musik, gute Gespräche, gute Stimmung: Citizen Stash steht für solche Momente, wenn man mit den richtigen Leuten abhängt.

Als stolze Angehörige der kanadischen Cannabisbewegung lasst uns alle während dieser großartigen Ära des Aufbruchs zusammenkommen.

Über Experion Holdings Ltd.

Experion Holdings Ltd. ist die Muttergesellschaft von Experion Biotechnologies Inc., einem von Health Canada lizenzierten Cannabisanbau- und -verarbeitungsunternehmen mit Sitz in Mission (British Columbia), sowie von EFX Laboratories Inc., einem in Calgary (Alberta) ansässigen Unternehmen, das medizinische Produkte herstellt und klinische Forschung betreibt.

Experion Holdings Ltd. ist in eine Reihe von Produkten investiert, die ein breites Spektrum von Kundenbedürfnissen abdecken. Dazu zählen medizinische Produkte, Produkte für Erwachsene sowie Wellnessprodukte und therapeutische Produkte.

Die Aktien von Experion als Tier-1-Emittent werden an der TSX Venture Exchange unter dem Börsenkürzel EXP, an der OTCQB Venture unter dem Börsensymbol EXPFF sowie an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Börsensymbol MB31 gehandelt.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseite unter www.experionwellness.com bzw. unser internationales Anlegerforum unter 8020 http://connects.company/ExperionEXP, wo Sie alle Pressemeldungen nachlesen können. Eine weitere Anlaufstelle ist Judy-Ann Pottinger von unserem Anlegerservice (Tel: +1 604- 617-5290, E-Mail: judy-ann@experionwellness.com).

Offenlegung

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass diese Informationen angemessen sind, kann es keine Garantie dafür geben, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen.

Zukunftsgerichtete Informationen werden typischerweise durch Wörter wie glauben, erwarten, antizipieren, beabsichtigen, schätzen, prognostizieren, postulieren und ähnliche Ausdrücke identifiziert, oder sind solche, die sich ihrer Natur nach auf zukünftige Ereignisse beziehen. Das Unternehmen weist die Anleger darauf hin, dass alle vom Unternehmen zur Verfügung gestellten zukunftsgerichteten Informationen keine Garantien für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen darstellen und dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen Ergebnissen abweichen können, und zwar aufgrund verschiedener Faktoren, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: die Lage der Finanzmärkte für die Aktien des Unternehmens; die jüngste Marktvolatilität; die Fähigkeit des Unternehmens, das erforderliche Kapital aufzubringen oder ihre Geschäftsstrategien vollständig umsetzen zu können; die in den eingereichten Unterlagen genannten Risiken und andere Risiken und Faktoren, von denen das Unternehmen zu diesem Zeitpunkt nichts weiß. Der Leser wird auf die eingereichten Firmenunterlagen vom 25. September 2017 und/oder die jüngsten jährlichen und zwischenzeitlichen Lageberichte (Managements Discussion and Analysis) verwiesen, um eine umfassendere Darstellung dieser Risikofaktoren und ihrer möglichen Auswirkungen zu ermöglichen. Kopien davon sind über die Unternehmensseite auf SEDAR unter www.sedar.com zugänglich.

