Die britische Investmentbank Barclays hat TLG Immobilien angesichts einer sich anbahnenden Fusion mit dem Konkurrenten Aroundtown von "Underweight" auf "Equal Weight" hochgestuft und das Kursziel von 23 auf 27,10 Euro angehoben. In den vergangenen Wochen habe er bislang gedacht, TLG werde eine Offerte für Aroundtown abgegeben, nun aber zeichne sich genau das Gegenteil ab, schrieb Analyst Paul May in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er nehme daraufhin nur kleinere Änderungen an seinen Schätzungen vor, orientiere sich bei der TLG-Aktie nun aber auch am Kursziel des Konkurrenten./tih/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2019 / 18:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2019 / 05:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0006 2019-10-29/08:03

ISIN: DE000A12B8Z4