Der Palladiumpreis beschreibt seit Anfang August eine überaus steile Rallye und konnte sich Mitte September aus seiner vorausgegangenen Handelsspanne und dem Niveau von 1.614 US-Dollar befreien. In der charttechnischen Besprechung vom 25. September: "Palladium wertvoller als Gold" wurde auf einen bevorstehenden Kursanstieg bis zum errechneten Niveau am 138,2 % Fibonacci-Extension-Retracement hingewiesen, der Palladiumpreis zieht es aber offenbar vor, gleich an die nächsthöhere Zielmarke bei 1.828 US-Dollar zuzulegen. Das entspricht dem 161,8 % Fibo. Allerdings könnten die Kursgewinne von Montag auch ein letztes Aufbäumen vor einer Korrektur sein, bestehende Long-Positionen sollten nun sehr viel enger abgesichert werden, ein Long-Investment erscheint bei der Kursdynamik derzeit recht spekulativ.

Letztes Aufbäumen?!

Angesichts des nahenden Zieleinlaufs an 1.828 US-Dollar erscheint ein Long-Investment zu risikoreich. Tendenziell könnte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...