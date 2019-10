Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Nokia von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 5,70 auf 3,85 Euro gesenkt. Seine Wachstumsthese im Zusammenhang mit 5G-Netzen sei für den Netzwerkausrüster intakt, wegen der Probleme damit drohten aber vorerst anhaltende Marktanteilsverluste und begrenztes Margenpotenzial, schrieb Analyst Achal Sultania in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte senkte nach dem dritten Quartal seine diesjährigen Schätzungen./tih/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2019 / 05:11 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0008 2019-10-29/08:16

ISIN: FI0009000681