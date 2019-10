DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

+++++ TAGESTHEMA +++++

Googles Mutterkonzern Alphabet hat im dritten Quartal mit dem Gewinn die Erwartungen der Analysten klar verfehlt und mit dem Umsatz knapp übertroffen. Die Einnahmen legten um 20 Prozent auf 40,5 Milliarden US-Dollar zu, nachdem sie im Vorquartal um 19 Prozent geklettert waren. Analysten hatten mit 40,32 Milliarden Dollar etwas weniger erwartet. Der Anzeigenumsatz verbesserte sich dabei um 17 Prozent auf 33,9 Milliarden Dollar.

Alphabet verdiente netto 7,07 Milliarden Dollar oder 10,12 Dollar je Aktie. Vor Jahresfrist waren es 13,06 Dollar gewesen. Analysten hatten mit 12,28 Dollar gerechnet. Gewinndrückend wirkten unter anderem von 5,28 auf 6,73 Milliarden Dollar gestiegene Investitionen zum Ausbau des Vertriebs und des Cloud-Geschäfts.

Google kündigte außerdem den Rückkauf von weiteren Class-C-Aktien im Volumen von 25 Milliarden Dollar an. Die Kursreaktion auf Nasdaq.com fiel leicht negativ aus, der Kurs gab um 1,3 Prozent nach auf 1.272,70 Dollar.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

11:45 US/Merck & Co Inc, Ergebnis 3Q, Whitehouse Station

11:45 US/Pfizer Inc, Ergebnis 3Q, New York

13:00 US/General Motors Co (GM), Ergebnis 3Q, Detroit

21:05 US/Mondelez International Inc, Ergebnis 3Q, Deerfield

21:20 US/Advanced Micro Devices Inc, Ergebnis 3Q, Sunnyvale

22:00 DE/Morphosys AG, Ergebnis 3Q, Planegg

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US 15:00 Index des Verbrauchervertrauens Oktober PROGNOSE: 128,0 zuvor: 125,1 21:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 3.039,40 +0,10% Nikkei-225 22.974,13 +0,47% Hang-Seng-Index 26.772,32 -0,44% Kospi 2.092,69 -0,04% Shanghai-Composite 2.959,58 -0,69% S&P/ASX 200 6.745,40 +0,07%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

An den Börsen in Ostasien und Australien lässt sich am Dienstag keine einheitliche Tendenz ausmachen. Zwar stützt in vielen Fällen erneut die Hoffnung auf eine Einigung im US-chinesischen Handelsstreit die Kurse, zumal die Verhandlungen nach Aussage von US-Präsident Donald Trump schneller als erwartet vorankommen, doch tritt mehr und mehr die Bilanzsaison in den Vordergrund. Unter den jüngsten Quartalsausweisen von Unternehmen der Region gibt es sowohl positive wie auch negative Überraschungen. Negativ werden Geschäftszahlen und Ausblick von Canon aufgenommen. Die Aktie fällt um 1 Prozent. Nach der Vorlage von Geschäftszahlen verlieren Hyundai Steel in Seoul 1,9 Prozent. Der Stahlkonzern war im dritten Quartal tiefer in die roten Zahlen gerutscht. In Hongkong zieht die ZTE-Aktie um gut 5 Prozent an, obwohl die am Montag nach Börsenschluss veröffentlichten Geschäftszahlen enttäuscht hatten. Nomura hat die Titel daraufhin auf "Neutral" von "Buy" abgestuft. Händler berichten allerdings von lebhaftem Kaufinteresse aus der Volksrepublik China. Die dortigen Anleger setzten wohl auf den 5G-Ausbau im kommenden Jahr, vermutet Jefferies-Analyst Edison Lee. Auch die Geschäftszahlen des Schweinefleischproduzenten WH Group kommen gut an. Die Aktie verteuert sich in Hongkong um über 8 Prozent. Dagegen haben die Ergebnisse von China Telecom enttäuscht. Der Kurs fällt daraufhin um 0,9 Prozent.

US-NACHBÖRSE

Die Aktie von Beyond Meat brach um 10,2 Prozent ein. Das lag allerdings nicht an den Zahlen, die positiv überraschten. Der Hersteller von pflanzlichen Fleischersatzprodukten wie etwa vegetarischen Burgern hatte erstmals seit dem Börsengang im vergangenen Jahr ein Quartal mit Gewinn abgeschlossen und sein Umsatzziel zum zweiten Mal in diesem Jahr erhöht. Zum Verhängnis wurde der Aktie allerdings das bevorstehende Ende der gesetzlich vorgeschriebenen Haltefrist, innerhalb der sogenannte Insider ihre Aktien nicht verkaufen dürfen. Zum anderen gebe es ein großes Short-Interesse, also Wetten auf einen fallenden Kurs, in der Aktie, hieß es. Licht und Schatten enthielten die Zahlen von T-Mobile US, deren Aktie um 0,4 Prozent fiel. Nach der Vorlage überraschend guter Drittquartalszahlen ging es für NXP Semiconductors um 5,3 Prozent nach oben. Um fast 32 Prozent stürzte die Aktie des Essenslieferdienstes Grubhub ab. Das Unternehmen sieht sich aufgrund der wachsenden Konkurrenz gezwungen, mehr Geld in Werbeaktionen zu investieren, und senkte daher den Ausblick.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 27.090,72 0,49 132,66 16,13 S&P-500 3.039,42 0,56 16,87 21,24 Nasdaq-Comp. 8.325,99 1,01 82,87 25,48 Nasdaq-100 8.110,67 1,01 81,45 28,13 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 777 Mio 777 Mio Gewinner 1.588 1.647 Verlierer 1.350 1.272 Unverändert 100 118

Freundlich - Neue Hinweise auf eine Annäherung im US-chinesischen Handelskonflikt sorgten für weiter gute Stimmung. Dazu trug auch bei, dass von der US-Notenbank am Mittwoch eine weitere Zinssenkung erwartet wird. Der S&P-500-Index erreichte gleich zu Beginn des Handels ein neues Rekordhoch. Hauptthema war das Interesse von LVMH an der Juwelier-Ikone Tiffany. Die Tiffany-Aktie haussierte um über 31 Prozent auf 129,72 Dollar. Am Sonntag war bekannt geworden, dass LVMH dem US-Unternehmen 120 Dollar je Aktie geboten hat. Der über das Gebot gestiegene Preis deutet darauf hin, dass darauf spekuliert wird, dass Tiffany das Gebot ablehnen und LVMH tiefer in die Tasche wird greifen müssen, um zum Zug zu kommen. Microsoft stiegen um 2,5 Prozent und reagierten damit darauf, dass der Softwarekonzern vom US-Verteidigungsministerium einen Auftrag für ein Cloud-Projekt im Volumen von 10 Milliarden Dollar erhalten hat. Microsoft stach damit Amazon aus. AT&T verdiente in seinem dritten Quartal mehr als erwartet und stellte moderates Dividendenwachstum, Schuldenabbau und Aktienrückkäufe in Aussicht. Für die Aktie ging es um 4,3 Prozent nach oben. Der Musikstreamingdienst Spotify verdiente dank der wachsenden Kundenbasis im dritten Quartal deutlich mehr und erhöhte den Ausblick. Die Aktie verbesserte sich um 16,2 Prozent.

US-ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 1,65 1,6 1,63 44,5 5 Jahre 1,66 3,1 1,63 -26,7 7 Jahre 1,75 4,7 1,70 -49,8 10 Jahre 1,84 4,7 1,79 -60,3 30 Jahre 2,34 4,8 2,29 -73,2

Anleihen waren wegen der guten Stimmung als sicherer Hafen nicht gefragt. Daneben sprachen Marktkenner davon, dass die Erwartungen weiterer Zinssenkungen nach dem Oktobertermin am Mittwoch zuletzt gesunken seien. Die Rendite zehnjähriger Papiere stieg so um fast 5 Basispunkte auf 1,84 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9.45 Uhr % YTD EUR/USD 1,1090 -0,1% 1,1098 1,1091 -3,3% EUR/JPY 120,86 -0,1% 120,93 120,57 -3,9% EUR/GBP 0,8627 -0,0% 0,8632 0,8638 -4,1% GBP/USD 1,2854 -0,0% 1,2856 1,2841 +0,9% USD/JPY 108,98 +0,0% 108,97 108,71 -0,6% USD/KRW 1163,71 -0,4% 1167,80 1170,13 +4,4% USD/CNY 7,0557 -0,2% 7,0678 7,0618 +2,6% USD/CNH 7,0546 -0,2% 7,0657 7,0610 +2,7% USD/HKD 7,8409 +0,0% 7,8398 7,8396 +0,1% AUD/USD 0,6856 +0,3% 0,6836 0,6827 -2,7% NZD/USD 0,6364 +0,3% 0,6348 0,6355 -5,2% Bitcoin BTC/USD 9.433,76 -0,3% 9.457,76 9.343,76 +153,6%

Am Devisenmarkt waren die Blicke vor allem auf die Sitzung der US-Notenbank gerichtet. Zuletzt hatten die US-Notenbanker die Tür für die dritte Zinssenkung in Serie offen gehalten, obwohl sie weniger energisch für eine weitere Senkung argumentierten als vor ihren Schritten im Juli und September. Der Dollar-Index lag zuletzt knapp im Minus. Das Pfund Sterling legte leicht zu, nachdem die EU-Staaten sich auf eine Verschiebung des Brexit-Termins um weitere drei Monate bis Ende Januar geeinigt hatten. Dass das britische Unterhaus am Abend gegen die von Premierminister Boris Johnson geforderten vorgezogenen Neuwahlen am 12. Dezember stimmte, bewegte nicht.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 55,55 55,81 -0,5% -0,26 +14,8% Brent/ICE 61,35 61,57 -0,4% -0,22 +10,6%

Am Ölmarkt fielen die Preise nach einer viertägigen Rally und einer abermals freundlichen Eröffnung etwas zurück.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.491,67 1.492,11 -0,0% -0,44 +16,3% Silber (Spot) 17,76 17,84 -0,5% -0,08 +14,6% Platin (Spot) 913,35 918,83 -0,6% -5,48 +14,7% Kupfer-Future 2,67 2,68 -0,3% -0,01 +1,1%

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

October 29, 2019 02:50 ET (06:50 GMT)

Gold verbilligte sich um gut 10 auf 1.493 Dollar je Feinunze. Wegen der Zuversicht im Handelsstreit war das Edelmetall zumindest als sogenannter sicherer Hafen nicht gesucht.

+++++ MELDUNGEN SEIT MONTAG 20.00 UHR +++++

UKRAINE-AFFÄRE USA

Der Ukraine-Experte des Nationalen Sicherheitsrates, Alexander Vindman, wird am Dienstag vor dem Repräsentantenhaus aussagen. Er hatte dem Telefonat beigewohnt, in dem Trump vom ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj Ermittlungen gegen den demokratischen Präsidentschaftsbewerber Joe Biden forderte. Laut seiner vorab von der New York Times veröffentlichten Eingangserklärung war Vindman "besorgt" über das Telefonat vom Juli.

POLITIK HONGKONG

Der bekannte Demokratieaktivist Joshua Wong ist von den nächsten Wahlen in Hongkong ausgeschlossen worden. Wong erklärte, ein Vertreter der Wahlbehörde habe seine Nominierung für die Wahl im November als ungültig eingestuft. Ihm werde deswegen eine Kandidatur verweigert.

BEYOND MEAT

hat im dritten Quartal (per 28. September) 4,1 Millionen US-Dollar oder 6 Cent je Aktie verdient. Den Umsatz konnte Beyond Meat mehr als verdreifachen auf 92 Millionen Dollar.

GOOGLE

Australiens Wettbewerbsaufsicht hat am Dienstag Google wegen des Verstoßes gegen den Datenschutz verklagt. Sie wirft dem Suchmaschinenriesen vor, Kunden falsch informiert zu haben, wie er ihre Standortdaten sammelt und anschließend speichert.

T-MOBILE US

Der Nettogewinn stieg im dritten Quartal um 9,4 Prozent auf 870 Millionen Dollar oder 1,01 Dollar je Aktie. Der Umsatz legte um 1,8 Prozent auf 11,06 Milliarden Dollar zu. Analysten hatten beim Gewinn je Aktie mit 96 Cent gerechnet, beim Umsatz dafür mit 11,33 Milliarden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/cln

(END) Dow Jones Newswires

October 29, 2019 02:50 ET (06:50 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.