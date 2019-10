Anleihen-Premiere - die Schlote Holding GmbH, ein Zulieferer für die Automobilindustrie, begibt sich auf den KMU-Anleihen-Markt und emittiert eine Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A2YN256) mit einem Gesamtvolumen von bis zu 25 Mio. Euro und einem Zinskupon von 6,75% p.a., der halbjährlich ausgezahlt werden soll.

Öffentliches Angebot ab dem 11. November 2019

Das öffentliche Anleihen-Angebot wird in Deutschland und Luxemburg vom 11. bis 19. November 2019 (vorzeitige Schließung vorbehalten) erfolgen. Zudem wird zeitgleich eine Privatplatzierung an qualifizierte Anleger in Deutschland und bestimmten anderen europäischen Ländern durch die Quirin Privatbank AG als Sole Bookrunner durchgeführt.

Hinweis: Der Wertpapierprospekt steht ab sofort hier zur Verfügung

Eckdaten der Schlote-Anleihe 2019/24

EmittentinSchlote Holding GmbHVolumenBis zu 25 Mio. EuroISIN / WKN / BKDE000A2YN256 / A2YN25 / SLH1Kupon6,75 % p.a.Ausgabepreis100 %Stückelung1.000 EuroAngebotsfrist11. ...

