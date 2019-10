Die Rekordfahrt an den US-Aktienmärkten hat das Interesse an Gold leicht abflauen lassen. Aktuell notiert das gelbe Edelmetall wieder unter 1.500 Dollar.Belastet wurde der Goldpreis aber auch durch die deutlich gestiegenen US-Renditen. Bonds mit zehnjähriger Laufzeit bieten mittlerweile Renditen von 1,85 Prozent nachdem in der Vorwoche noch ein Tief von 1,74 Prozent registriert worden war. Die Aussicht auf die nächste US-Zinssenkung geriet dabei in den Hintergrund. Auf der für morgen anberaumten ...

