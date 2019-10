In den vergangenen Monaten fand das Unternehmen keinen Käufer für den Bereich, wie es am Dienstag mitteilte. Nun soll die Fabrik in Ungarn per Mitte 2020 geschlossen und das Geschäft damit aufgegeben werden.Gurit hatte Ende 2018 eine Restrukturierung des Bereichs und eine Zusammenlegung der Werke in Ungarn angekündigt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...