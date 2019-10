Die Schweizer Großbank UBS hat United Internet nach einem Schiedsspruch gegen eine von 1&1 Drillisch geforderte Preissenkung für Netzzugänge und einer anschließenden Gewinnwarnung durch die Mobilfunktochter von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 36 auf 31 Euro gesenkt. Analyst Polo Tang führte in einer am Dienstag vorliegenden Studie Unsicherheiten um die so genannten MBA-MVNO-Verträge und den geplanten Aufbau eines eigenen Netzes als Gründe für die Abstufung der Papiere auf. Die Geschäftsbereiche abseits von 1&1 blieben aber attraktiv./tih/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2019 / 22:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0014 2019-10-29/08:42

ISIN: DE0005089031