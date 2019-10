Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Es bleibt dabei, die Stimmung an den Aktienmärkten ist positiv. Der DAX hat drei Gewinnwochen in Folge hinter sich. Und auch der Start in die neue Handelswoche verlief sehr gut. Heute verspricht vor allem die Bilanzsaison Spannung. Bei den Einzelwerten geht es heute um Alphabet, Beyond Meat, Grubhub, Microsoft, Volkswagen, Commerzbank und Fresenius Medical Care. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Viola Grebe mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.