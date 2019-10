Diei comdirect Bank AG (ISIN: DE0005428007) konnte in den ersten 9 Monaten 174 Tausend Netto-Neukunden gewinnen und hat jetzt insgesamt 2,70 Millionen Kunden. Gleichzeitig hat comdirect im Kerngeschäft ein gutes Ergebnis in Höhe von 60,6 Millionen Euro vor Steuern erzielt. Inklusive des Realisierungsgewinns aus dem Verkauf von ebase erreicht das Ergebnis der comdirectGruppe einen Rekordwert in Höhe von 175,7 Millionen Euro vor Steuern. "comdirect ist in einem schwierigen Marktumfeld weiterhin stark gewachsen", sagt Arno Walter, Vorstandsvorsitzender der comdirect bank AG. "Wir sind da, wo unsere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...