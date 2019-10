Deutsche Bundesanleihen sind am Dienstag mit wenig Kursbewegung in den Handel gestartet. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Morgen geringfügig auf 170,75 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug minus 0,34 Punkte. In Europa fiel der Handelsstart überwiegend ruhig aus.

An den Finanzmärkten spielt weiterhin der Brexit eine große Rolle, wenn auch die Gefahr eines ungeordneten EU-Austritts etwas abgenommen hat. Der Brexit wurde am Montag von Ende Oktober um bis zu drei Monate verschoben. Am Montagabend war die britische Regierung mit ihrem Antrag auf Neuwahlen im Parlament gescheitert. Am Dienstag will es Premier Boris Johnson erneut versuchen - dieses Mal mit einem Kniff, der eine niedrigere Zustimmungshürde vorsieht.

An Konjunkturdaten stehen am Dienstag einige US-Zahlen vom Immobilienmarkt und zur Verbraucherstimmung an. In Washington beginnt die zweitägige Zinssitzung der amerikanischen Notenbank Fed. Das Ergebnis will die Fed am Mittwochabend bekanntgeben. Es wird mit der dritten Zinssenkung in diesem Jahr gerechnet./bgf/la/zb

