Er ist das Herz der Marke SKODA, eine Ikone und Volumenträger. Passend zum 60-jährigen Jubiläum präsentiert der tschechische Autohersteller die Neuauflage seines Bestsellers. Die vierte Generation des SKODA OCTAVIA ist in allen Dimensionen gewachsen und damit länger und breiter als sein Vorgänger. Außerdem verfügt er über einen nochmals größeren Kofferraum. Dank der neuen SKODA Designsprache wirkt der OCTAVIA noch emotionaler, das komplett neue Innenraumkonzept verbindet herausragende Funktionalität und einzigartige Platzverhältnisse mit hochwertigen Materialien sowie cleveren Detaillösungen. Darüber hinaus untermauern zahlreiche neue Konnektivitätslösungen und Assistenzsysteme die Innovationskraft der Marke in der Kompaktklasse. Und über alledem steht ein außergewöhnliches Preis-/Wert-Verhältnis und die gewohnt hohe SKODA Qualität.Der Pressemappentext zum neuen SKODA OCTAVIA steht in dieser Meldung zum Download bereit. Die gesamte Mappe inklusive Bildmaterial steht auch auf dem SKODA Online-Medienportal unter www.skoda-media.de/pmappen/0// zur Verfügung.