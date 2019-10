Airship erhält die höchste Platzierung in den drei MMP-Kategorien "Acquistion", "Engagement" und "Retention"

Das Customer Engagement Unternehmen Airship hat die höchsten Platzierungen in allen drei Kategorien Gartners "Critical Capabilities Report" für Mobile Marketing Plattformen 2019 erhalten¹: "Acquisition", "Engagement" und "Retention". Ein kostenloses Exemplar des Berichts finden Sie hier.

"Airship setzt neue Maßstäbe für Kunden in Sachen Echtzeit-Erlebnisse dem entscheidenden Element des heutigen Markenerfolgs was auch die Ergebnisse des Gartner-Berichts widerspiegeln", sagte Brett Caine, Geschäftsführer bei Airship. "Seit mehr als einem Jahrzehnt ermöglicht Airship vielen weltweit führenden Marken innovative Strategien zur Kundenbindung einzusetzen. Dadurch verhilft Airship seinen Kunden bei neu aufkommenden Verbrauchertrends und digitalen Kanälen stets an der Spitze zu stehen, um der Konkurrenz immer einen Schritt voraus zu sein".

Gartner gibt an: "Da die Nachfrage nach umfassenden mobilen und multimodalen Engagement-Funktionen wächst, um mit den Erwartungen der Verbraucher Schritt zu halten, nimmt auch die Komplexität für mobile Marketer zu. Das bedeutet, dass die Wahl der Mobile Marketing Plattform wichtiger ist als die durchschnittliche Lieferantenauswahl: Es ist eine ausschlaggebende strategische Entscheidung für das gesamte Marketing-Team".

Gartner bewertete 18 Anbieter von Mobile Marketing Plattformen im Rahmen des "Critical Capabilities Reports", einem Begleitbericht zum Gartner Magic Quadrant. Dabei handelt es sich um eine vergleichende Analyse, die konkurrierende Produkte oder Dienstleistungen anhand einer Reihe von ausschlaggebenden Unterscheidungsmerkmalen bewertet, die von Gartner identifiziert wurden. Im letzten Magic Quadrant für Mobile Marketing Plattformen2 von Gartner erhielt Airship die Höchstplatzierung in der Kategorie Ausführbarkeit und Vollständigkeit der Vision im Leaders Quadrant (alle Details hierzu lesen Sie hier und den kompletten Bericht finden Sie hier).

Aus dem "Critical Capabilities Report" geht außerdem hervor: "Da die jüngeren Generationen weiterhin eine Vorreiterrolle bei der Nutzung von Smartphones spielen, priorisieren Marken bei ihren Marketinginvestitionen entsprechend auch das Smartphone. Der "CMO Spend Survey 2018-2019: Marketers Proceed Into Uncharted Waters With Confidence" Bericht von Gartner ergab, dass 77 Prozent der befragten CMOs Pläne planen, ihr Budget für Mobile Marketing bis 2020 zu erhöhen. Mobile Marketing befindet sich laut dem Bericht in den Top 15 der Marketing-Maßnahmen.

Außerdem hat Airship seine erste Integration mit Apptimize, die meist genutzte Lösung für die Optimierung von kanalübergreifenden Customer Experiences, gestartet. Airship hat Apptimize kürzlich erworben, um die gesamte User Experience über verschiedene Messaging-Kanäle hinweg zu verbessern. Mithilfe von "Coordinated Experimentation" können Marketer und Entwickler nun ganz einfach Airship-Messaging und Apptimize-Tests synchronisieren, um Untersuchungen zu fördern und somit schlussendlich konsistente Nutzererfahrung über alle Messaging-Kanäle und digitale Geräte hinweg zu schaffen.

Gartner Disclosure

Gartner unterstützt keine Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in seinen Research-Publikationen dargestellt sind, und empfiehlt Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen auszuwählen. Gartner Research-Publikationen bestehen aus den Meinungen der Forschungsorganisation von Gartner und sind nicht als Tatsachenaussagen zu verstehen. Gartner lehnt alle ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien in Bezug auf diese Forschung ab, einschließlich aller Garantien der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Über Airship

Marketing- und Digital Experience-Teams bei Tausenden der weltweit renommiertesten Unternehmen verlassen sich auf die Customer-Engagement-Plattform von Airship, um tiefgründige Verbindungen zu Kunden herzustellen, indem sie relevante, orchestrierte Botschaften auf jedem Kanal liefern.

Airship wurde 2009 als Pionier im Bereich der Push-Benachrichtigungen gegründet und bietet Marken heute die Nutzerdaten, Engagement Channel, KI-Orchestrierung und Dienstleistungen, die sie benötigen, um Push-Benachrichtigungen, E-Mails, SMS, In-App-Nachrichten, Mobile Wallet Cards und mehr, im richtigen Moment an die richtige Person zu senden Vertrauen aufzubauen, Engagement zu fördern, Maßnahmen voranzutreiben und Mehrwert zu schaffen.

