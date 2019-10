Die Aktie von Tesla (WKN: A1CX3T) macht in diesen Tagen wieder mächtig Schlagzeilen. Erst neulich waren es so beispielsweise solide Quartalszahlen, die im Kreise der Investoren für Begeisterung gesorgt haben. Ja, sogar ein zumindest kurzzeitiger Gewinn im dritten Quartal hat in den letzten Tagen zu einer regelrechten Rallye geführt. Eine Rallye, die natürlich nicht am Börsenwert des US-Autobauers vorbeigegangen ist. Ja, sogar die US-amerikanische Größe General Motors konnte im Zuge dessen nun gemessen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...