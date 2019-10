Agnisys, Inc., der führende EDA-Anbieter der branchenweit umfassendsten Lösung für Design und Verifizierung von SoC-Hardware/Software Interface (HSI), startet heute einen globalen Vertrieb und bestimmt höchst kompetente und erfahrene Vertreiber von elektronischer Design-Automation (EDA).

"Da wir immer mehr Nutzer in der ganzen Welt bedienen, sind lokale Vertretungen und Kundendienst vor Ort für unsere Kunden von großer Bedeutung", erklärte Anupam Bakshi, Gründer und CEO von Agnisys. "Unsere autorisierten Fachhändler verfügen über eine etablierte Marke und Glaubwürdigkeit innerhalb ihrer jeweiligen Region und wir sind sehr gespannt darauf, mit ihnen zusammen unseren wachsenden Kundenstamm zu unterstützen."

Agnisys benannte die folgenden internationalen Vertriebe für die jeweiligen Regionen:

China Shanghai Lomicro Information Technology Co., Ltd.

Taiwan SungFu Technology Limited

Großbritannien FirstEDA Limited

Deutschland, Österreich, Schweiz eVision System GmbH

Südkorea Bluehat Co., Ltd.

Japan NeXtream Corporation

Die vollständigen Kontaktangaben für die Fachvertriebe von Agnisys erhalten Sie unter Kontakt auf unserer Website.

Besuchen Agnisys vom 29. bis 30. Oktober 2019 auf der DVCON Europe in München, wo der 'Test Sequence Generator for RISC-V cores and SoCs' ausgestellt wird.

Über Agnisys

Agnisys, Inc. ist ein führender Anbieter von elektronischer Design-Automationssoftware (EDA) zur Lösung komplexer Design- und Verifizierungsprobleme bei der Systementwicklung. Die Produkte des Unternehmens bieten einen marktüblichen spezifikationsorientierten Entwicklungsablauf, um Register und Sequenzen für System-on-Chip (SoC) und geistiges Eigentum (IP) zu beschreiben und dadurch das Design, die Verifizierung, Firmware und Validierung zu beschleunigen. Die auf patentierter Technologie und intuitiven Benutzeroberflächen basierenden Produkte steigern die Produktivität und Effizienz und beseitigen Fehler im System-Design und der zugehörigen Verifizierung. Agnisys besteht seit 2007, hat seinen Hauptsitz in Boston im US-Bundesstaat Massachusetts und FuE-Zentren in den USA und Indien. www.agnisys.com

