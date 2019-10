Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Ein übervoller Datenkalender sowie der Start der Umsetzung der EZB-Entscheidungen vom 12. September werden die anstehende Rentenwoche prägen, so die Analysten der DekaBank.Während die Konjunkturdaten die These einer Wachstumsstabilisierung in der Eurozone auf niedrigem Niveau stützen sollten, dürfte die Einführung des gestaffelten Einlagensatzes der EZB vor allem im kurzen und mittleren Laufzeitbereich weiter zu leichtem Verkaufsdruck bei teuren Solva-0-Anleihen führen. Der Beginn der EZB-Anleihekäufe ab Mittwoch sollte wenig Einfluss auf das allgemeine Zinsbild haben. Vielmehr würden die neuerlichen Anleihekäufe vor allem bei Unternehmensanleihen mit einem schwächeren Rating tendenziell zu Kursgewinnen führen. (29.10.2019/alc/a/a) ...

