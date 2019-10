IRW-PRESS: Carl Data Solutions: Carl Data übernimmt i4C Innovation, um globale Industrie-4.0-Kapazität und -Netzwerk zu errichten

Vancouver (British Columbia), 29. Oktober 2019. Carl Data Solutions Inc. (CSE: CRL, FWB: 7C5, OTC: CDTAF) (Carl Data) freut sich, die Übernahme von i4C Innovation Inc. (i4C), einem Industrie-4.0-Technologie-Integrator mit globaler Reichweite in einer Vielzahl an Branchen, einschließlich Bergbau, Öl und Gas sowie Landwirtschaft, bekannt zu geben. Die Übernahme umfasst alle laufenden Software- und Hardware-Technologieverträge sowie alle in Verhandlung befindlichen Projekte.

Um 100 Prozent der ausstehenden Aktien von i4C zu erwerben, hat Carl Data im Rahmen eines Aktientauschabkommens (das Aktienabkommen) 500.000 Stammaktien emittiert. Darüber hinaus hat Carl gemäß dem Aktienabkommen unverzüglich 210.000 Stammaktien im Wert von insgesamt 42.000 US-Dollar emittiert, die i4C und Astra Smart Systems Corp., eine weitere 100-Prozent-Tochtergesellschaft von Carl Data, einem Gläubiger schulden.

i4C wird eine Schlüsselrolle bei der Expansion in unsere Zielmärkte spielen, insbesondere Öl und Gas, sagte Greg Johnston, CEO und President von Carl Data. Durch diese Übernahme erhalten wir nicht nur die bestehenden Umsätze, Verträge und Produktionsflächen von i4C, sondern auch das umfangreiche Netzwerk an Partnern und Vertriebsmöglichkeiten.

i4C liefert seit über zwei Jahren End-to-End-Lösungen für komplexe industrielle Probleme und bedient sich dabei eines Teams an Software- und Hardwareentwicklungsexperten, das von einer Vielzahl an Technologiepartnern unterstützt wird. Dieses Industrie-4.0-Projektmanagementunternehmen arbeitet mit globalen Partnern zusammen, um Technologielösungen zu entwickeln, die Industrieunternehmen bei der Anpassung an sich ändernde Umweltbedingungen und gesetzliche Normen unterstützen. Echtzeitinformationen sind für den Schutz wichtiger Industrieaktiva von grundlegender Bedeutung. Pilar Portela wird weiterhin als President von i4C fungieren und die Betriebe leiten.

Unser Hauptaugenmerk liegt seit jeher auf vernetzten Geräten und der Wertschöpfung ihrer Daten, sagte Pilar Portela, President von i4C. Mit der globalen Reichweite und dem Partnernetz von i4C werden wir in der Lage sein, die Anstrengungen von Carl Data hinsichtlich des Vertriebs seiner einzigartigen Technologie sofort zu unterstützen.

Über i4C Innovation Inc.

i4C ist das erste Industrie-4.0-Zentrum Kanadas mit einem internationalen Industrietechnologielabor sowie einer Produktions- und Prüfanlage in Trail (British Columbia, Kanada). Seit zwei Jahren liefert i4C End-to-End-Technologielösungen für komplexe industrielle Probleme und bedient sich dabei des Know-hows und der Expertise seines Teams und seiner Technologiepartner. Weitere Informationen finden Sie unter https://i4c.tech/.

Über Carl Data Solutions Inc.

Carl Data Solutions Inc. ist ein IIoT-Unternehmen (Industrial Internet of Things), das zukunftsorientierte Lösungen für die Datenerfassung, -speicherung und -analyse für datenzentrierte Unternehmen bereitstellt. Carl Data nutzt seine jüngsten Übernahmen, um Kunden bei der Analyse und Modellierung von Umweltdaten über ein leistungsfähiges End-to-End-Netzwerk zu unterstützen, auf der anwenderspezifische Sensor-Arrays mit webbasierten Apps für die Datenüberwachung, Datenmeldung und prädiktive Modellierung kombiniert werden.

Carl Data arbeitet mit neuen cloudbasierten Massenspeicherdiensten und Analyseinstrumenten auf Basis des maschinellen Lernens (KI) zusammen, um jene Skalierbarkeit zu ermöglichen, die für eine effiziente Überwachung von sehr großen Datenmengen erforderlich ist, die von Regierung und Industrie erhoben werden. Das Software-Paket spart den Kunden Zeit und Geld, indem es Sensordaten bzw. Daten aus anderen Quellen sammelt und daraus ein System für Entscheidungsfindungsprozesse in Echtzeit generiert, mit dem Infrastruktureinrichtungen und Anlagenwerte optimal geschützt werden können. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.CarlSolutions.com.

