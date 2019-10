Der Euro hat am Dienstag in der Früh gegen den US-Dollar nur wenig verändert tendiert. Kurz vor 9 Uhr hielt der Euro bei 1,1088 Dollar nach 1,1087 USD beim Richtkurs vom Montag. In New York hatte der Euro gegen 22 Uhr zuletzt mit 1,1101 Dollar notiert.Experten rechnen datenseitig heute mit keinen allzu starken Impulsen. Es finden sich unter anderem Verbraucherstimmungen in Frankreich und den USA sowie ...

