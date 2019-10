capsensixx-Tochter mit hochkarätiger Verstärkung: Stefan Schneider wechselt aus Vorstand von Hauck & Aufhäuser Fund Services zu Axxion DGAP-News: capsensixx AG / Schlagwort(e): Personalie capsensixx-Tochter mit hochkarätiger Verstärkung: Stefan Schneider wechselt aus Vorstand von Hauck & Aufhäuser Fund Services zu Axxion 29.10.2019 / 09:45 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- capsensixx-Tochter mit hochkarätiger Verstärkung: Stefan Schneider wechselt aus Vorstand von Hauck & Aufhäuser Fund Services zu Axxion Frankfurt, 29. Oktober 2019 - Die Axxion S.A., eine Tochtergesellschaft der capsensixx AG (ISIN DE000A2G9M17), freut sich über einen prominenten Neuzugang im Top-Management. Stefan Schneider (52), bisher Vorstand der Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., wird zum 1. Februar 2020 zur Axxion S.A. wechseln. Er ergänzt damit die bestehende Geschäftsführung, die sich aus Thomas Amend und Pierre Girardet zusammensetzt. Axxion ist überzeugt, dass Expertise und Netzwerk von Schneider wertvolle Impulse für den weiteren Wachstumskurs des Unternehmens liefern werden. Stefan Schneider hat in den vergangenen 11 Jahren als Vorstand wesentlich dazu beigetragen, Hauck & Aufhäuser Fund Services zu einer der wichtigsten Private-Label-Fondsgesellschaften am Finanzplatz Luxemburg und darüber hinaus zu machen. Er verfügt über mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung im Bereich Finanz- und Kapitalmarkt u.a. als Geschäftsleiter der IPConcept (Luxemburg) S.A.. Sven Ulbrich, CEO der capsensixx AG: "Axxion ist ein toller Personal Coup gelungen, zu dem ich nur gratulieren kann. Damit verbunden ist eine weitere Stärkung unseres Unternehmensbereichs "Fund Management, Administration & Accounting", der sich sehr erfreulich entwickelt." Thomas Amend, Geschäftsführer und Gründer der Axxion S.A.: "Stefan Schneider wird uns bei unseren weiteren Wachstumsideen maßgeblich mit seiner Erfahrung und seinen Erfolgen unterstützen. Das ganze Axxion Team, das aktuell aus rund 80 Mitarbeitenden besteht, begrüßt ihn herzlich." Stefan Schneider "Ich freue mich darauf, künftig Teil der Axxion-Erfolgsgeschichte zu sein und diese aktiv mitgestalten zu können. Axxion hat eine hervorragende Marktstellung, die in den vergangenen Jahren erheblich ausgebaut wurde und ich sehe weiteres großes Potenzial, das wir gemeinsam heben wollen." Über capsensixx: capsenxixx übernimmt für Unternehmen die Administration, Strukturierung und Umsetzung von Finanzprodukten verschiedener Assetklassen und Produktabläufe im Finanzbereich (Financial Administration as a Service). Ein hoher Anteil von wiederkehrenden Erlösen und profitables Wachstum charakterisieren das Geschäftsmodell, in dem Fonds und alternative Assets Schwerpunkte sind. In diesen Bereichen verfügen die Tochtergesellschaften Axxion (Kapitalverwaltungsgesellschaft) und Oaklet (Spezialist für Verbriefungen und andere Finanzdienstleistungen) über eine sehr starke Marktstellung im deutschsprachigen Raum. Mit dem Technologie Start-up coraixx für die Digitalisierung von Finanzbelegen mittels künstlicher Intelligenz erweitert capsensixx die Wertschöpfungskette und erschließt neue Geschäftsfelder und Kundengruppen mit hohem Wachstumspotenzial. Weitere Informationen finden Sie auf www.capsensixx.de. Media Relations: edicto GmbH Axel Mühlhaus / Dr. Sönke Knop Telefon: +49(0)69 905505-52 E-Mail: capsensixx@edicto.de --------------------------------------------------------------------------- 29.10.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: capsensixx AG Bettinastraße 57-59 60325 Frankfurt Deutschland Telefon: +496976805850 Fax: +4969768058520 E-Mail: ulbrich@capsensixx.de Internet: www.capsensixx.de ISIN: DE000A2G9M17 WKN: A2G9M1 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 899141 Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 899141 29.10.2019 ISIN DE000A2G9M17 AXC0104 2019-10-29/09:46