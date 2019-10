Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Symrise nach Zahlen für das dritte Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 63 Euro belassen. Schon zum zweiten Mal nacheinander habe der Duftstoff- und Aromenhersteller die Erwartungen an den Umsatz verfehlt, bemängelte Analystin Celine Pannuti in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die nachlassende Umsatzdynamik dürfte nun auf die Bewertung drücken./ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2019 / 07:28 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2019 / 07:29 / BST

ISIN DE000SYM9999

AXC0106 2019-10-29/09:48