Hongkong, 29. Oktober (WNM) - Das chinesische Start-up ByteDance, zu dem auch die Video-App TikTok gehört, plant im ersten Quartal des nächsten Jahres einen Börsengang in Hongkong. Das berichtet die Financial Times. Das Unternehmen, dem auch die chinesische Nachrichten-App Jinri Toutiao gehört, habe sich trotz der jüngsten Unruhen in der Region für Hongkong entschieden. Der Börsenplatz ist durchaus in Turbulenzen: Der Referenzindex Hang Seng hat im Vergleich zu seinem Höchststand in diesem Jahr wegen der Massenproteste rund 11 Prozent verloren. Die Bewertung von ByteDance erreichte im Oktober ...

