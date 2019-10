Das 75 Milliarden US-Dollar schwere chinesische Startup Bytedance, dem die Hype-App Tiktok gehört, will schnellstmöglich an die Börse. Statt New York wird Hongkong anvisiert. Mit einer Bewertung von 75 Milliarden Dollar ist Bytedance derzeit das mit Abstand wertvollste Startup der Welt. Das chinesische Startup ist hierzulande vor allem wegen seiner Kurzvideo-App Tiktok bekannt, die nach der Zusammenlegung mit Musical.ly auch im Westen populär wurde. Jetzt soll das Startup einen schnellen Börsengang ins Auge gefasst haben, wie die Financial Times (FT) berichtet. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...