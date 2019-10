Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für LafargeHolcim von 52 auf 54 Franken angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Mit der Erhöhung der Schätzungen werde dem positiven Währungseinfluss, den Steuersenkungen in Indien sowie der Stabilisierung in Lateinamerika Rechnung getragen, schrieb Analyst Nabil Ahmed in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Bewertung der Aktie bleibe im Einklang mit den grossen europäischen Zementunternehmen./ajx/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2019 / 10:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2019 / 05:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

