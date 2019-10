La Française Group: Ältester deutscher ETF-Dachfonds wird nachhaltig DGAP-News: La Française Group / Schlagwort(e): Fonds/Nachhaltigkeit La Française Group: Ältester deutscher ETF-Dachfonds wird nachhaltig 29.10.2019 / 10:01 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Presseinformation Frankfurt, 29. Oktober 2019 Ältester deutscher ETF-Dachfonds wird nachhaltig * Nachhaltige Investmentphilosophie der La-Française-Gruppe auf Veri ETF-Dachfonds übertragen. * Nachhaltige ETFs machen aktuell über 74 Prozent des Fonds aus. * Ausführliche Backtests zeigen eine verbesserte Risiko-Rendite-Struktur durch den Einsatz von nachhaltigen ETFs. Als engagierter Vermögensverwalter setzt La Française in der gesamten Gruppe eine globale Strategie für nachhaltige Investments um. Dieses Engagement in ihrem Produkt- und Dienstleistungsangebot setzt das Fondsmanagement der La Française Asset Management GmbH aus Frankfurt nun auch beim deutschen Pionier der ETF-Dachfonds um. Der Veri ETF-Dachfonds (DE0005561674, DE000A0MKQH3 und DE000A0MKQL5), der vor nunmehr 11 Jahren an den Start ging, setzt sich ab sofort überwiegend aus nachhaltigen ETFs zusammen. Mittels eines mehrstufigen Selektionsprozesses werden für jeden in Frage kommenden Markt die entsprechenden ETFs nach SRI und ESG-Kriterien gescreent. SRI steht für "Sustainable Responsible Investment", also eine nachhaltige Kapitalanlage. Dazu gehört beispielsweise der Ausschluss von Waffenproduzenten, Hersteller von Alkohol und Tabak, Atomenergieanbieter sowie Unternehmen aus den Bereichen Pornografie und Glückspiel. Darüber hinaus müssen innerhalb der ETFs weitreichend ESG-Kriterien (Environment, Social und Governance) berücksichtigt werden, um im Analageuniversum des Fonds aufgenommen zu werden. Der Anteil des angelegten Vermögens in SRI/ESG-ETFs am gesamten ETF-Markt liegt aktuell noch bei rund 2%. Doch der Gesamtmarkt wächst rasant und gleichzeitig steigt die Nachfrage auf Investorenseite. Aktuelle Markteinschätzungen gehen davon aus, dass das Volumen nachhaltiger ETFs von 2018 von rund 25 Milliarden US-Dollar in den nächsten zehn Jahren um das Achtzehnfache auf 440 Milliarden US-Dollar wachsen wird.* Es ist zu erwarten, dass mit dem Volumenanstieg eine Vervielfachung des Produktangebotes einhergehen wird. Mittlerweise ist das Produktangebot an nachhaltigen ETFs so groß, dass eine aktive Auswahl auf Basis des hauseigenen Selektionsprozesses möglich ist. "Unser Ziel ist es, auf Basis des erprobten und langjährig angewandten Investmentprozesses des Veri ETF-Dachfonds Anlegern eine attraktive und breit aufgestellte Lösung aus unterschiedlichen nachhaltigen ETFs zu bieten", beschreibt Marcus Russ zuständiger Fondsmanager bei La Française Asset Management, die Portfoliostruktur. Im Ergebnis besteht das Portfolio mit aktuell 31 ETFs zu rund 74 Prozent aus nachhaltigen Produkten. Für den restlichen Anteil, der beispielsweise Small Caps oder US-amerikanische Staatsanleihen enthält, gibt es noch keine entsprechenden Angebote. Es ist zu erwarten, dass der Anteil nachhaltiger ETFs im Fonds sukzessive weiter steigen wird. Der Veri ETF-Dachfonds ist ein global investierender vermögensverwaltender Fonds, der ausschließlich in ETFs sowie Geldmarktinstrumente investiert. Zum Stichtag 30.09.2019 setzte sich der Fonds auf der Aktienseite zu knapp 30 Prozent Aktienfonds International, rund 25 Prozent Aktienfonds Nordamerika und rund 13 Prozent Aktien Europa zusammen. Rund 14 Prozent steuern Aktien-ETFs aus den Emerging Markets, dem Immobiliensektor sowie Japan und die pazifische Region bei. Rentenfonds machen derzeit einen Anteil von knapp 17 Prozent aus. Damit verbindet der Fonds die Vorteile passiver, kostengünstiger und schnell handelbarer ETFs mit denen eines breit diversifizierten, aktiv gemanagten Dachfonds. Die Aktienquote innerhalb des Fonds wird flexibel gesteuert, muss aber mindestens 25 Prozent betragen. Somit kann der Fonds jederzeit an unterschiedliche Marktphasen angepasst und sich ergebende Opportunitäten genutzt werden. "Unsere Entscheidung nachhaltige ETFs beim Veri ETF-Dachfonds einzusetzen, basiert auf der Erkenntnis, dass nachhaltige Investments mit einer höheren zu erwartenden Rendite einher gehen können, wenn ein aktives Management der Produktauswahl - angepasst an varibale Marktgegebenheiten - betrieben wird. Die von uns durchgeführten Backtests belegen, dass sich der Einsatz nachhaltiger Indizes gegenüber ihren klassischen Pendants positiv auf Performance und Kursschwankungen auswirken kann", begründet Marcus Russ die erweiterte Ausrichtung des Fonds. So lag beispielsweise die Performance des MSCI World SRI gegenüber dem konventionellen MSCI World im Zeitraum 01.09.2016 bis 31.08.2019 um 1,22 Prozent p.a. höher (10,85 Prozent p.a. zu 9,63 Prozent p.a.). Der Max Drawdown lag beim nachhaltigen MCSI-Index bei -12,3 Prozent, der des entsprechenden Parent-Index lag bei -13,4 Prozent. In der Tendenz lässt sich eine höhere Rendite bei gleichzeitig geringerem Risiko auch beim MSCI Europe SRI sowie dem MSCI USA SRI feststellen. Über La Française Asset Management Seit Ende Dezember 2018 gehören die Veritas Investment, aus der die La Française Asset Management GmbH hervorging, sowie ihre Hamburger Schwestergesellschaft Veritas Institutional zur La-Française-Gruppe. Basierend auf unseren Erfahrungen als Kapitalverwaltungsgesellschaft nach deutschem Recht, die wir seit 1991 sammeln konnten, sind wir der erfahrene Spezialist für systematische und prognosefreie Investmentstrategien der La-Française-Gruppe. Mit unseren regelbasierten Prozessen wollen wir Chancen an den Märkten gezielt nutzen und Risiken konsequent reduzieren, beispielsweise in den Bereichen Aktienfonds, REITs und Infrastrukturinvestments. Am Standort Frankfurt sind wir nun gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen von La Française ein schlagkräftiges 36-köpfiges Team, das unsere Kunden in Deutschland betreut. Zahlreiche Auszeichnungen und Ratings belegen die Qualität unserer Produktpalette. Über La Française Seit 40 Jahren entwickelt La Française Kernkompetenzen im Asset Management für Dritte. La Française verfolgt ein Multi-Expertisen-Geschäftsmodell, das sich in vier Kernbereiche aufteilt: Wertpapiere, Immobilien, Investmentlösungen und Direktfinanzierung. Die Unternehmensgruppe spricht institutionelle und Privatkunden weltweit an. Mit 610 Mitarbeitern verwaltet La Française an den Standorten Paris, Frankfurt, Genf, Hamburg, Stamford (CT, USA), Hongkong, London, Luxemburg, Madrid, Milan, Seoul und Singapur ein Vermögen von 68 Milliarden Euro (Stand 30.06.2019). La Française ist ein zukunftsorientierter, verantwortungsbewusster Investor und bezieht als solcher die Herausforderungen von morgen in die heutige Anlagestrategie mit ein. La Française gehört zu Credit Mutual Nord (CMNE), einer in Nordfrankreich und Belgien ansässigen Banken- und Versicherungsgruppe mit einem regulatorischen Eigenkapital von 3,2 Milliarden Euro (Stand 30.06.2018). *Quelle: BlackRock, BSI Papier, Jan. 2019. .......... Pressekontakt: La Française Asset Management GmbH Ralf Droz mainBuilding, Taunusanlage 18 60325 Frankfurt Tel. +49 (0)69. 97 57 43 -73 rdroz@la-francaise.com www. la-francaise-am.de Heidi Rauen Tel. +49 (0)69. 33 99 78 -13 hrauen@dolphinvest.eu Risikohinweise: Bitte beachten Sie: Die La Française Asset Management GmbH bietet keine Anlageberatung. Die Inhalte dieser Meldung dienen ausschließlich fachlichen Informationszwecken und sind nicht als Empfehlung zu verstehen, bestimmte Transaktionen einzugehen oder zu unterlassen. Die enthaltenen Informationen wurden sorgfältig zusammengestellt. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die Meldung kann Links zu Webseiten anderer Anbieter enthalten, deren Inhalte von der La Française Asset Management GmbH nicht kontrolliert werden. Daher übernimmt die La Française Asset Management GmbH für derartige Inhalte keine Haftung. Darüber hinaus übernimmt die La Française Asset Management GmbH keine Haftung für in dieser Meldung von Dritten zur Verfügung gestellte Daten und Informationen. Bei den dargestellten Wertentwicklungen handelt es sich ausschließlich um Vergangenheitswerte, aus denen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung des Fonds gezogen werden können. Die Berechnung erfolgt nach der BVI-Methode. Provisionen und Kosten, die bei Ausgabe und Rücknahme von Anteilen entstehen, blieben bei der Berechnung der Wertentwicklung unberücksichtigt. Bei einem Anlagebetrag von EUR 1.000,00 über eine Anlageperiode von fünf Jahren und falls vorhanden einem Ausgabeaufschlag von z. B. 5 Prozent würde sich das Anlageergebnis im ersten Jahr um den Ausgabeaufschlag in Höhe von EUR 50,00 sowie um zusätzlich individuell anfallende Depotkosten vermindern. In den Folgejahren kann sich das Anlageergebnis zudem um individuell anfallende Depotkosten vermindern. Ausgabeaufschläge und Depotkosten reduzieren das eingesetzte Kapital sowie die dargestellte Wertentwicklung. Allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen ist der jeweils gültige Verkaufsprospekt mit den Vertragsbedingungen in Verbindung mit dem jeweils letzten Jahres- und/oder Halbjahresbericht des Fonds. Diese Unterlagen und die Wesentlichen Anlegerinformationen erhalten Sie in deutscher Sprache kostenlos bei der La Française Asset Management GmbH und im Internet unter www. la-francaise-am.de und in Österreich bei der Zahlstelle Société Générale S.A., Paris, Zweigniederlassung Wien, Prinz-Eugen-Straße 8-10/5/TOP 11, A-1040 Wien. --------------------------------------------------------------------------- 29.10.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- 899145 29.10.2019 ISIN DE0009763201 DE0005561666 DE000A0MKQP6 DE000A114522 DE0005561674 AXC0108 2019-10-29/10:02