Die Lidar-Technologie spielt eine zentrale Rolle bei der Weiterentwicklung des Automobils. Sie wird die Art und Weise, wie wir uns im Zeitalter autonomer Fahrzeuge und Shuttles orientieren, entscheidend beeinflussen. Aber auch über den Automobilbereich hinaus hat Lidar mit hochauflösenden Scan-, Detektions- und Klassifizierungsfunktionen das Potenzial, viele Branchen grundlegend zu verändern. Dank der Vielseitigkeit können Lidar-Lösungen die Sicherheit, Produktivität und Effizienz bei einer Vielzahl von Anwendungen erhöhen. Außerhalb des Autos tun sich fünf Branchen und Anwendungsfälle besonders für einen Einsatz der Lidar-Technologie hervor.

Verkehrsfluss kontrollieren und sichern

Lidar kann unsere zukünftige Verkehrsinfrastruktur mitgestalten. Eine mögliche Anwendung ist zum Beispiel die automatisierte Mauterhebung. Da die Lidar-Technologie in der Lage ist, Objekte zu analysieren und zu klassifizieren, die sich mit Autobahngeschwindigkeit bewegen, können Mautsysteme in Zukunft verschiedene Fahrzeugtypen genau identifizieren und die entsprechenden Tarife berechnen. Zusätzlich zur Klassifizierung der Fahrzeuge kann Lidar Fahrzeuge mit Anhänger in Echtzeit erkennen oder die Position eines Fahrzeugkennzeichens bestimmen. So können zum Beispiel Kommunen Installationskosten sparen und sich zudem neue Einnahmequellen erschließen.

Des Weiteren lässt sich Lidar auch in intelligente Kreuzungen integrieren, um umfangreiche Daten für eine höhere Verkehrssicherheit sowie die Optimierung des Verkehrsflusses bereitzustellen - ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Smart City. Während Lidar im Fahrzeug vor allem dabei hilft Objekte in kurzer und mittlerer Distanz besser zu erkennen, können Lidar-Sensoren an Straßenkreuzungen Informationen über den Verkehr, etwaige Unfälle und andere potenzielle Gefahren in größerer Distanz sammeln. Verkehrsleitsysteme können diese Daten verwenden, um die Verkehrsteilnehmer zu informieren oder zu warnen. Das macht die Lidar-Technologie zu einem wichtigen Faktor für die Zukunft des vernetzten autonomen Fahrens.

Im Schienenverkehr etwa kann Lidar Objekte identifizieren, die in den Gefahrenbereich gelangt sind. Wenn beispielsweise ein Auto in den Gleisbereich einfährt oder jemand von der Bahnsteigkante stürzt, können mit Lidar ausgestattete Sicherheitssysteme die entsprechenden Objekte schnell scannen, klassifizieren und rechtzeitig einen Alarm auslösen, um den Zugführer zu informieren. Dank der hohen Genauigkeit der Lidar-Punktewolken sowie der Fähigkeit, Informationen über Entfernung und Geschwindigkeit zu liefern, wissen die Lokführer frühzeitig, ob sie Maßnahmen ergreifen müssen, wenn eine Unregelmäßigkeit erkannt wird. Dies kann dazu beitragen, Unfällen vorzubeugen, das Verkehrssystem am Laufen zu halten und unnötige Unterbrechungen zu vermeiden.

Darüber hinaus können an den Zügen angebrachte Lidar-Sensoren die Gleise scannen und wartungsbedürftige Abschnitte identifizieren, was auch bei Fahrtgeschwindigkeit möglich ist. Zudem kann die Technologie in Seehäfen Container analysieren, Schäden erkennen und den Verlust von wertvollen Gütern verhindern.

Sicherheitssysteme anonymisieren und präzisieren verbessern

Lidar eröffnet zahlreiche attraktive und leistungsstarke Lösungen im Sicherheitsbereich. Denn die Technologie bietet eine hohe Toleranz gegenüber elektromagnetischen Störungen, eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...