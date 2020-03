BERLIN (Dow Jones)--Angesichts der Corona-Krise treten Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) und Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) am Donnerstag um 13.30 Uhr vor die Presse. Klöckner will über die Situation bei der Lebensmittelversorgung sprechen, teilte der Verein der Bundespressekonferenz mit. Über mögliche Engpässe im Personen- und Güterverkehr wird Scheuer informieren. Beide nehmen den Angaben zufolge auch die aktuellen Probleme in den Lieferketten in den Blick.

March 25, 2020 08:33 ET (12:33 GMT)

