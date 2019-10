Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Deutsche Börse AG (ISIN DE0005810055/ WKN 581005) hat am Montag ihre Geschäftszahlen für das dritte Quartal 2019 veröffentlicht, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Insgesamt erzielte die Gruppe Nettoerlöse in Höhe von 733,8 Mio. EUR (Q3/2018 bereinigt: 651,4 Mio. EUR), was einem Anstieg von 13 Prozent gegenüber den Vorjahreszahlen entspricht. Dabei entfielen rund 6 Prozent auf strukturell bedingtes Nettoerlöswachstum, rund 6 Prozent auf die zyklischen Rahmenbedingungen, insbesondere die zeitweise höhere Aktienmarktvolatilität, sowie rund 1 Prozent auf Konsolidierungseffekte. ...

