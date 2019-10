Paris (www.anleihencheck.de) - Wie in dem gleichnamigen Videospiel, in dem der italoamerikanische Klempner zahlreiche Hindernisse überwinden muss, um eine Prinzessin zu befreien, hat der scheidende EZB-Präsident Mario Draghi von 2011 bis heute einen steinigen Weg zurückgelegt und sich einer Herausforderung nach der anderen gestellt, um nun an die bisherige IWF-Chefin Christine Lagarde zu übergeben, so Olivier de Berranger, Chief Investment Officer, und Clément Inbona, Fondsmanager von La Financière de l'Echiquier. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...