29.10.2019 - Der Net Asset Value (NAV) der MPH Health Care AG (ISIN: DE000A0L1H32) lag zum Ende des dritten Quartals 2019 bei 5,60 Euro je Aktie und damit deutlich über dem aktuellen Aktienkurs ( Berlin, 09:15 Uhr bei 3,72 Euro). Aufgrund der erzielten Ergebnisse der Beteiligungen hat MPH im Juli 2019 erneut eine Dividende von 20 Cent je Aktie ausgeschüttet. Dies entspricht einer Dividendenrendite von über 5%. Dritte Quartal 2019 das vorläufige IFRS-Ergebnis:. Das Eigenkapital der Beteiligungsgesellschaft per 30.09.2019 auf 239,57 Mio. Euro (Vorjahr: 281,00 Mio. Euro); der Net Asset Value (NAV) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...