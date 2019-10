Taipeh (ots/PRNewswire) - Infortrend® Technology, Inc. (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/e-shelter/20191029001?re=/de/home) (TWSE: 2495), der branchenführende Anbieter von Unternehmensspeichern, gab heute bekannt, eine All-Flash-Array-Speicherlösung im größten Rechenzentrum Europas bei e-shelter (https://www.e-shelter.de/en) installiert zu haben.Die Partnerschaft mit dem Innovationslabor von e-shelter richtet sich an Endanwender und Partner, um die Spitzentechnologien von Infortrend zusammen mit anderen Innovationen von Hardware- und Cloud-Technologieanbietern zu erproben.Seit Oktober 2019 ist Infortrend ein Partner von Kioxia (https://www.kioxia-holdings.com/en-jp/top.html) (ehemals Toshiba), dem marktführenden Speicheranbieter. Dafür wurde eine Lösung (Proof of Concept, PoC) installiert, die Enterprise SSDs und EonStor GSa (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/e-shelter/20191029002?re=/de/products/gsa) All-Flash-Array-Speichersysteme kombiniert. Letzteres wurde übrigens mit fünf Sternen bewertet und vom IT Pro Magazine mit dem Editor's Choice Award ausgezeichnet.Diese PoC-Einheit zielt darauf ab, Anwendungen zu bedienen, die hohe IOPS erfordern, wie Datenbanken, Virtualisierung, Rendering und Überwachung. Darüber hinaus wurde ein EonServ 7000 (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/e-shelter/20191029003?re=/de/products/families/ev/7000) Speicherserver installiert, um die Arbeitslasten in Überwachungsanwendungen stärker zu verteilen."Diese Zusammenarbeit mit Kioxia und e-shelter bietet uns die Möglichkeit, unsere leistungsstarken und hochverfügbaren Speicherlösungen vorzustellen. Zudem können unsere Kunden nun, unsere Lösungen und Datendienste leichter testen und bewerten. Ich bin mir der Qualität unserer Produkte bewusst und daher freut es mich, dass unsere Kunden diese nun testen und für sich selbst erfahren können. Ich bin mir sicher, sie werden sie lieben", kommentierte Victor Chiang, General Manager von Infortrend Europe Ltd.- Mehr über EonStor GSa (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/e-shelter/20191029002?re=/de/products/gsa) erfahren- Mehr über EonServ 7000 (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/e-shelter/20191029003?re=/de/products/families/ev/7000) erfahren Über InfortrendInfortrend (TWSE: 2495) ist seit 1993 ein führender Anbieter von äußerst leistungsfähigen, vernetzten Speicherlösungen. Die Lösungen des Unternehmens basieren auf hoher technologischer und systemtechnischer Expertise mit Fokus auf Qualität, Zuverlässigkeit und Mehrwert. Das breite Storage-Lösungsportfolio kann branchenübergreifend eingesetzt werden und wird selbst anspruchsvollsten Anforderungen gerecht. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infortrend.com (http://www.infortrend.com/).Infortrend® und EonStor® sind Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken von Infortrend Technology, Inc. Andere Handelsmarken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.Pressekontakt:Infortrend Technology, Inc.Winnie Tsai+886-2-2226-0126 Durchw. 8557winnie.tsai@infortrend.comOriginal-Content von: Infortrend Technology, Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/118442/4417238