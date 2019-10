beqom,Anbieter einer Cloud-basierten Total Compensation Management Lösung, verkündet stolz, dass der CEO Fabio Ronga als "EY Entrepreneur Of The Year" 2019 in der Kategorie Dienstleistung/Handel ausgezeichnet wurde. Mit dem Award werden Menschen ausgezeichnet, die mit Pioniergeist, Mut, Sorgfalt und Leidenschaft herausragende Arbeit leisten. Über 100 Gäste aus Wirtschaft, Politik und Kultur nahmen zusammen mit den Finalisten und Gewinnern am 25. Oktober in Zürich an der Award-Zeremonie der 22. Ausgabe teil.

"Wir beglückwünschen die Gewinner des Preises Entrepreneur Of The Year 2019 award", so Stefan Rösch-Rütsche, Country Managing Partner bei EY in der Schweiz. "Die preisgekrönten Unternehmer haben die Richter mit ihrem Erfolg, ihrer Innovationsstärke, ihrem geschäftlichen und sozialen Engagement und natürlich ihrem Charakter überzeugt. All diese Facetten sind für ein erfolgreiches und erstklassiges Unternehmertum nötig."

Das Programm "Entrepreneur Of The Year" gibt es bei EY seit 1986 und zeichnet insbesondere die Errungenschaften von Unternehmern aus. Nach dem Start in den USA wurde es auf inzwischen über 70 Länder ausgeweitet. Der dazugehörige Wettbewerb "Entrepreneur Of The Year" ist der weltgrößte und angesehenste Geschäfts-Award für Unternehmer.

"Ich fühle mich geehrt, EY-Preisträger zu sein", so Fabio Ronga, beqom-CEO. "beqom entstand, weil wir erkannten, dass den meisten großen Unternehmen weltweit ein einfacherer, flexibler Ansatz zur Definition und Berechnung der Angestelltenvergütung fehlte. Zehn Jahre später bestätigt dieser Award unseren Erfolg, doch ohne die herausragende Arbeit des beqom-Teams wäre dies nicht möglich gewesen. Alle haben zur Entwicklung von beqom zum heutigen Unternehmen ihren Teil beigetragen, deshalb möchte ich ihnen den Award widmen."

Die Unternehmer werden bis zur endgültigen Auswahl und dem Award-Verleih einem intensiven Prozess aus Interviews und Unternehmensbesuchen unterworfen. Die Gala am Freitag ist der Höhepunkt eines umfassenden Programms, in dem EY das Unternehmertum fördert und Menschen aller Länder und Regionen der Welt zusammenbringt.

Das globale Netzwerk aus 50.000 Unternehmern wächst weiter; jährlich kommen 5.000 Kandidaten und 1.200 Finalisten hizu. In der Schweiz begann die Erfolgsgeschichte des "EY Entrepreneur Of The Year" 1998. Seitdem haben sich jährlich bis zu 50 Unternehmer beim Wettbewerb beworben. Die Jury wählt einen Gewinner des Awards aus einer Shortlist von drei Finalisten pro Kategorie aus.

Über beqom

Zufriedenheit ist der Motor für Erfolg.

Unser Ziel ist es, die Mitarbeiter unserer Kunden glücklich zu machen. beqom fördert Zufriedenheit, indem Business-Manager die Möglichkeit erhalten, Mitarbeiter und Partner zu führen, zu koordinieren und zu motivieren. Die Cloud-basierte Total Compensation Plattform von beqom kommt weltweit in sämtlichen Branchen in über 100 Großunternehmen, wie z.B. Microsoft und Vodafone, zum Einsatz. Sie trägt allen Leistungs- und Vergütungsaspekten, wie z.B. Gehaltsüberprüfung, Bonuszahlungen, langfristige Anreize, Provisionen, bargeldlose Leistungen, sowie sämtlichen entscheidenden Faktoren in Bezug auf Mitarbeiterleistungs- und Vertriebsleistungsmanagement Rechnung. Human Resources, Vertriebs- und Finanzorganisationen nutzen unsere Plattform, um Leistungen und die Erhaltung des Leistungsvermögens sowie Kostenoptimierung und Zufriedenheit unter den Mitarbeitern voranzubringen. beqom für zufriedene Mitarbeiter.

www.beqom.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20191029005498/de/

Contacts:

Englisch: Katherine McCabe +1 571 310 6897 katherine.mccabe@beqom.com

Französisch: Lucile Cottard +41 79 457 6162 lucile.cottard@beqom.com