(Stellt in Meldung vom Vorabend klar, dass "Too Good To Go" eine Firma ist)Zürich (awp) - Emmi, Cailler, Hug, Hero, Knorr und weitere Schweizer Lebensmittelhersteller unterstützen eine Initiative gegen die Verschwendung von Lebensmitteln. Mit dem Hinweis "Oft länger gut" auf den Verpackungen sollen die Verbraucher auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...