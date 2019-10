Unterföhring (ots) -Zwei Michelin-Sterne, 19 Gault-Millau-Punkte und "Koch des Jahres2015": Das sind wohl die drei größten, jedoch lange nicht alleAuszeichnungen von Christoph Rüffer. Angesichts dieser"Trophäensammlung" ist es kein Wunder, dass er in Insiderkreisen auchals CR1 bekannt ist. Der Sternekoch, der in der fünften Folge von"The Taste" am Mittwoch, 30. Oktober 2019, um 20:15 Uhr in SAT.1 dieKandidaten sowohl bewertet als auch unterstützt, ist langjährigerKoch im Restaurant "Haerlin" im Hamburger Hotel "Vier Jahreszeiten"und fester Bestandteil der deutschen Gourmet-Szene.Als Gastjuror in der größten Kochshow Deutschlands begeistert erKandidaten wie Coaches mit seinem geschulten Gaumen und derlangjährigen Expertise. "Christoph Rüffer ist für mich wirklich einechter Feingeist", würdigt ihn Kochkollegin und Team-Grün-Coach MariaGroß in der Sendung. Auch "The Taste"-Kandidat Maximilian (31,Petersberg) aus Team Gelb freut sich über den berühmten Gastjuror:"Die Küche von Herrn Rüffer, die ist was für mich. Mit der kann ichmich identifizieren". Die Schwierigkeit bei "The Taste" sieht derHamburger Sternekoch vor allem darin, "einige Zutaten auf einemkleinen Löffel zusammenzubringen, die dann auch noch geschmacklichund visuell überzeugen." Ob das den Teams gelingt und welcher LöffelChristoph Rüffer am meisten überzeugt, zeigt sich bei "The Taste" amMittwoch um 20:15 Uhr in SAT.1.Team Grün - Maria Groß: Maria (52, Pullenreuth, Bayern), Marko (36,Stauchitz, Sachsen), Susanne (31, Weismain, Bayern)Team Gelb - Alexander Herrmann: Clive (25, Gelsenkirchen, NRW),Maximilian (31, Petersberg, Hessen)Team Rot - Tim Raue: Bassim (37, Berlin, Berlin), Roman (36, München,Bayern), Tobias (35, Schwaigern, BaWü)Team Blau - Frank Rosin: Madeline (26, Penig bei Chemnitz, Sachsen),Michi (39, Augsburg, Bayern), Patrick (38, Bielefeld, NRW)Weitere Informationen und Bildmaterial zum Download finden Sie unterhttp://presse.sat1.de/thetaste. Moderiert wird Deutschlands größteKochshow von Christine Henning. Hintergrundinformationen undBonusmaterial zur Sendung gibt es außerdem im red button-Portal vonSAT.1 - verfügbar auf jedem Smart TV.Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation / PR Factual & SportsEva GradlTel. +49 89 / 9507-1127E-Mail: Eva.Gradl@ProSiebenSat1.comBildredaktionClarissa SchreinerTel.: +49 89 / 9507-1191E-Mail: Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/4417290