Bonn (www.anleihencheck.de) - In Ermangelung maßgeblicher Impulse von der Konjunkturseite rückten gestern an den Rentenmärkten dies- und jenseits des Atlantiks wieder politische Entwicklungen verstärkt in den Fokus, so die Analysten von Postbank Research.Insbesondere Äußerungen von US-Präsident Donald Trump über Fortschritte im Handelskonflikt mit China hätten für eine deutlich nachlassende Risikoaversion gesorgt. Aber auch die Hoffnung auf eine Auflösung des Brexit-Chaos habe eine Rolle gespielt. In der Folge habe die Rendite 10-jähriger Bunds 5 Basispunkte auf -0,33% angezogen. Für US-Treasuries gleicher Laufzeit habe sich ein vergleichbarer Renditeanstieg auf 1,85% ergeben. (29.10.2019/alc/a/a) ...

