Wien (www.anleihencheck.de) - Die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI) raten die 2,625% 2023 Senior Anleihe (ISIN XS1935128956/ WKN A2RWEN) der IMMOFINANZ AG (ISIN AT0000A21KS2/ WKN A2JN9W) auf Total Return Basis und Sicht von sechs Monaten zu verkaufen.Auch im ersten Halbjahr 2019 habe die IMMOFINANZ AG (IMMOFINANZ) vom ungebrochen positiven Marktumfeld bei Gewerbeimmobilien in Österreich, Deutschland und der CEE-Region profitiert. Der vergleichsweise konservative Ertragsausblick für das GJ 2019 sei dementsprechend spürbar nach oben adjustiert worden. Der Wert des Immobilienportfolios sei im H1 2019 gegenüber dem Bilanzstichtag um rund EUR 200 Mio. auf EUR 4,5 Mrd. angestiegen. Nach dem Bilanzstichtag hätten mit den Büroobjekten Warsaw Spire Turm A in Warschau (höchstes Bürogebäude in Polen, vereinbarter Immobilienwert: EUR 386 Mio.) sowie Palmovka Open Park in Prag (vereinbarter Immobilienwert: EUR 76 Mio.) zwei weitere Transaktions-Highlights zu (im Vergleich zum Markt) sehr ordentlichen Bruttorenditen verbucht werden können, was die Mieterlösbasis insgesamt um rund EUR 24 Mio. pro Jahr erhöhen werde. Darüber hinaus sei das Retail-Portfolio durch die Akquisition von sechs voll vermieteten Retail-Parks in Slowenien und Polen weiter angewachsen. ...

