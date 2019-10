Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Orange SA nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 16,50 Euro belassen. Der Umsatz und das operative Ergebnis seien erwartungsgemäß ausgefallen, schrieb Analyst Jerry Dellis in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Eine signalisierte Abkühlung in Frankreich dürfte möglicherweise einige Anleger enttäuschen. Außerdem gehe das Management in Spanien von einem zunehmenden Wettbewerbsdruck aus./tih/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2019 / 03:52 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2019 / 03:52 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0039 2019-10-29/11:25

ISIN: FR0000133308