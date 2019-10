Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Fresenius SE nach Zahlen für das dritte Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Der Medizinkonzern habe besser als erwartet abgeschnitten, vor allem dank der starken Entwicklung der Dialyse-Tochter Fresenius Medical Care (FMC), schrieb Analystin Veronika Dubajova in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ajx/kro Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2019 / 08:17 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0005785604