Zürich (awp) - Am Schweizer Aktienmarkt stehen die Zeichen am Dienstag auf Konsolidierung. Nach dem Rekordlauf der letzten Tage halten sich Investoren zunächst etwas zurück. Allerdings fallen die Abgaben moderat aus. Der Leitindex SMI bewegt sich in einer engen Spanne von nicht einmal 20 Punkten. Dabei wäre laut Händlern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...